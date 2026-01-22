Menü Kapat
Fas'ta çığ faciası! Cesetleri 4 gün sonra bulundu

Fas'ın en yüksek zirvesi olan Toubkal Dağı'nda 4 gün önce yaşanan çığ felaketinde kaybolanları arama çalışmaları sonuç verdi. Çığın altında kalan 3 kişinin cansız bedeni bulundu.

Fas'ta çığ faciası! Cesetleri 4 gün sonra bulundu
Fas Silahlı Kuvvetleri , 18 Ocak'ta ülkenin orta kesimindeki Imlil'den Toubkal Dağı'na çıkan geçitte çığ düşmesi sonucu 3 kişinin mahsur kalması üzerine ordunun yerel yetkililer, jandarma ve sivil savunma ile yakın koordinasyon içinde arama ve kurtarma çalışmalarına başladığı belirtildi.

CENAZELERE GÜNLER SONRA ULAŞILDI

Açıklamada, şiddetli iklim dalgalanmalarına ve zorlu doğa koşullarına rağmen, arama ekiplerinin kaza yerine giden yolları açtıktan sonra kayıp kişileri bulmayı ve cenazelerini çıkarmayı başardığı ifade edildi.

YETKİLİLERDEN YAĞMUR, KAR VE FIRTINA UYARISI

Fas Meteoroloji Servisi'nden yapılan açıklamada da cumartesi gününe kadar devam edecek alçak basınç ile şiddetli yağmur, kar ve kuvvetli rüzgarların Fas'ın çeşitli bölgelerinde etkili olacağı uyarısında bulunuldu.

