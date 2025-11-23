Marmaris'te hortum: Kameraya böyle yansıdı!

Muğla'nın Marmaris ilçesinde oluşan hortum, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

TEDİRGİNLİĞE NEDEN OLDU

Bozburun Mahallesi'nde deniz üzerinde oluşan hortum, bölgede kısa süreli tedirginliğe yol açtı.



Aniden belirip yükselen hortum vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.



Görüntülerde hortumun dakikalarca etkisini sürdürdüğü görülürken, kıyıya ulaşmadan dağılan hortumun herhangi bir can veya mal kaybına neden olmadığı öğrenildi.