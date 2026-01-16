Gaziantep'te 2 milyon liralık altının gasp edildiği anlar ortaya çıktı

Gaziantep'te 3 ay önce eşi ölen 71 yaşındaki Cemil Şahan 2 milyon değerindeki altın ve dövizlerini yanında taşımaya başladı ve kendisini takip eden yüzü maskeli iki şahıs tarafından darp edilerek gasp edildi. Geçen ay yaşanan olayın kamera görüntüleri ortaya çıktı.

ÖNCE DARP SONRA ÇANTAYI ALIP KAÇTILAR

Yaşanan olay anlarını anlatan ve iki hafta geçmesine rağmen ne paradan ne de şüpheli şahıslardan bir ize rastlanmadığını söyleyen Cemil Şahan, yetkililerden destek istedi. Cemil Şahan, "Sabah erken saatlerde kahvehaneyi açtım ve içeri girdim. Benden beş dakika sonra da arkamdan 2 kişi geldi. Önce içeriyi kontrol ettiler sonra da ocak tarafına geçip bana saldırmaya başladılar. Bir iki yumruk atıp yere düşürdüler sonra da tekme attılar. Sonrasında da boğuşma sırasında boynumdaki çantayı alıp kaçtılar" dedi.

"ÇANTADA 2 MİLYON TL DEĞERİNDE DÖVİZ VE ALTIN VARDI"

Çantada yıllar yurt dışında çalışarak biriktirdiği paralar ile 3 ay önce hayatını kaybeden eşinden kalan altınların olduğunu söyleyen Şahan, "Gasp edilen çantamda 24 bin 500 dolar, 5 yarım altın, 3 altın bileklik, 6 adet altın yüzük, bir adet tuğra ve küpe vardı. Bunların toplam değeri 2 milyon TL" ifadelerini kullandı.

"16 GÜN OLDU AMA HALA PARA, ALTINLAR VE ŞAHISLARDAN BİR İZ YOK"

Gaspçıların bulunmasını ve mağduriyetinin giderilmesini isteyen yaşlı adam, "Talebim bunu yapanların bir an önce bulunması. 16 gün oldu ama hala para, altınlar ve şahıslardan bir iz yok. Çok mağdur durumdayım. Eşim vefat edeli 70 gün oldu, o öldükten sonra fırsat bulup bankaya yatıramadım altın ve paraları, evde tek bırakmaya da güvenmediğim için sürekli yanımda taşıyordum" şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU?

Olay, 31 Aralık 2025 günü Şahinbey ilçesi Onur Mahallesi'nde bir kahvehanede meydana geldi. İddiaya göre, yoğun kar yağışının olduğu gün sabah erken saatlerde kahvehaneyi açan 71 yaşındaki Cemil Şahan, kendisini adım adım takip eden yüzü maskeli iki şahıs tarafından darp edildi. Yaşlı adamı etkisiz hale getiren şüpheli şahıslar, boynuna takılı halde bulunan ve içerisinde yaklaşık 2 milyon TL değerinde altın ve döviz olan çantayı gasp ederek olay yerinden kaçtı. Olay anları ise kahvehanenin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.