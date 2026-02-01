Sorumsuz motosikletliden kazaya davetiye! Yağışlı havada akrobatik hareketler yaptı

Kuzey Marmara Otoyolu’nda motosikletli sürücü yaptığı akrobatik hareketlerle kazaya davetiye çıkardı. Yağmurlu havada düşük hızla giderken yaptığı tehlikeli hareketlerle hem kendini hem de diğer sürücüleri riske atan motosikletli, trafikteki başka sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kuzey Marmara Otoyolu Cebeci Tüneli mevkiinde bir motosiklet sürücüsü, yağışlı havada ıslanan yolda, dengesiz şekilde ilerleyerek akrobatik hareketler yaptı. Trafikteki başka bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüler, izleyenlerin yüreklerini ağızlarına getirdi.