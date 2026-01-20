Motosiklet ile elektrikli bisiklet çarpıştı! Kaza anı kameralara yansıdı

Kategoriler
Antalya'nın Manavgat ilçesinde Remzi Güven Caddesi üzerinde aynı istikamette ilerleyen Seyit Ali Ö. idaresindeki motosiklet ile Mehmet A'nın kullandığı elektrikli bisiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrularak yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı...