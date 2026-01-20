Düğünde şoke eden anlar! Böyle hediye ne görüldü ne duyuldu: Paket paket taktı

Amasya'da bir düğünde damada takı yerine çubuk kraker taktılar. Çubuk kraker tutkusuyla tanınan damat, takı beklerken boynuna asılan bir kutu dolusu kraker paketleriyle karşılaştı. Çubuk kraker tutkunu olan tanındığını anlatan Emre Aslan, "Arkadaşlarım çubuk krakeri çok sevdiğimi biliyordu. 'Düğününde sana çubuk kraker takacağız' derlerdi. Gerçek oldu. Dediklerini yaptılar" dedi.