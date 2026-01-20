Kent kameralarına yansıdı! İşte dikkatsizliğin getirdiği kazalar

Kategoriler
Kütahya'da aralık ayında meydana gelen trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nce paylaşılan görüntülerde, kazalara en çok dikkatsizliğin sebep olduğu görüldü.
Bölücek Mahallesi'nde hemzemin geçitten geçen bir otomobil, yolda yürüyen yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın hafif şekilde yaralandı.
Kütahya-Tavşanlı kara yolunda yoğun sis ve kaygan zeminde direksiyon hâkimiyetini kaybeden sürücü, önce yol kenarındaki reklam panolarına çarptı, ardından aracıyla şarampole yuvarlandı.