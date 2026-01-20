Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Dünya
 Berkay Alptekin

Gözleri karardı sınırı bile fark etmediler! Başka ülkenin askerleriyle çatıştılar

Sudanlı paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK), Çad ordusuyla çatıştıklarını itiraf etti. HDK, olayı bir hata olarak nitelendirirken 7 Çad askerinin hayatını kaybettiğini doğruladı.

Gözleri karardı sınırı bile fark etmediler! Başka ülkenin askerleriyle çatıştılar
Kuzey Afrika ülkesi Sudan'da yer alan paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK), milislerinin Çad topraklarına geçerek Çad ordusuyla çatıştığını itiraf etti.

Yaşanan olayın "herhangi bir kastın olmadığı hata" olarak nitelendirildiği açıklama kapsamında, HDK yönetimi çıkan çatışmadan dolayı üzüntü duyduğunu belirtti.

Gruptan yapılan açıklamaya göre birlikler, Sudan ordusunu ve ona bağlı Ortak Güç ekiplerini takip ederken sınırı geçti. Söz konusu güçlerin Çad üzerinden Sudan'a girdiğini ileir süren HDK, bunun HDK ve Çad yönetimini karşı karşıya getirmenin amaçlandığı "komplo" olduğunu ileri sürdü.

Gözleri karardı sınırı bile fark etmediler! Başka ülkenin askerleriyle çatıştılar

Açıklamada sınır bölgesindeki arazinin birbirine aşırı benzemesi nedeniyle askerlerin sınırın tam olarak nerede olduğunu fark edemediği iddia edildi.

HDK'nın Çad'ın egemenliğine saygı duyduğunun vurgulandığı açıklamada olaydan sorumlu kişilerin cezalandırılacağı sözü verildi.

Gözleri karardı sınırı bile fark etmediler! Başka ülkenin askerleriyle çatıştılar

7 ASKER HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Çad hükümetinden cuma günü yapılan açıklamada HDK'ya bağlı silahlı bir birliğin Çad topraklarına girmesi sonucu 7 askerin öldüğünü ve yaralananlar olduğunu duyurmuştu.

Açıklamada sınır ihlali sert bir şekilde kınanmış ve Sudan ordusunun da daha önce hava sahası ihlalinde bulunduğu belirtilmişti. Yeni bir ihlale "derhal karşılık verileceği" uyarısı da yapılmıştı.

Sudan'da katliam sürüyor! Anaokulundaki onlarca çocuk öldürüldü
Güney Sudan’da yardım uçağı yere çakıldı! Ölüler var
#Dünya
TGRT Haber
