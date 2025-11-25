Güney Sudan’da yardım uçağı yere çakıldı! Ölüler var

Kategoriler
Güney Sudan’ın Unity eyaletinde yer alan Leer Havaalanı yakınlarında gıda yardımı taşıyan bir uçak yere çakıldı. Yapılan ilk incelemeler sonucunda, 1’i Samaritan's Purse adlı uluslararası yardım kuruluşu personeli olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti.
Güney Sudan'daki Samaritan's Purse yetkilisi Bikram Rai, yaptığı açıklamada, Nari Air’e ait olan uçağın başkent Juba'daki sel nedeniyle yerlerinden edilen insanlara 2 tonluk yardım malzemesi taşıdığını ifade etti.
Rai, "Ekibimiz kaza yerine ulaştı ve 3 mürettebat üyesinin de hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle teyit ediyorum" ifadelerine yer verdi.