Dünya
 Berkay Alptekin

Güney Sudan’da yardım uçağı yere çakıldı! Ölüler var

Güney Sudan’da başkent Juba'daki sel nedeniyle yerlerinden edilen insanlara gıda yardımı taşıyan uçak düştü. Yaşanan facia sonrası yapılan ilk incelemelerde 3 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

25.11.2025
25.11.2025
25.11.2025

Güney Sudan’ın Unity eyaletinde yer alan Leer Havaalanı yakınlarında gıda yardımı taşıyan bir uçak yere çakıldı. Yapılan ilk incelemeler sonucunda, 1’i Samaritan's Purse adlı uluslararası kuruluşu personeli olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti.

Güney Sudan'daki Samaritan's Purse yetkilisi Bikram Rai, yaptığı açıklamada, Nari Air’e ait olan uçağın başkent Juba'daki nedeniyle yerlerinden edilen insanlara 2 tonluk yardım malzemesi taşıdığını ifade etti.

Rai, "Ekibimiz kaza yerine ulaştı ve 3 mürettebat üyesinin de hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle teyit ediyorum" ifadelerine yer verdi.

