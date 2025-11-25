Galatasaray Union SG maç kadrosu, muhtemel 11! GS'de 8 futbolcu yok

Avrupa'nın en prestijli futbol organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde milli aranın ardından karşılaşmalar devam ediyor. Bugün oynanacak olan karşılaşmalar kapsamında temsilcimiz Galatasaray, Belçika ekibi Union SG ile karşı karşıya gelecek.

RAMS Park'ta oynanacak olan kritik mücadelede sarı-kırmızılılar galibiyet alarak 12 puana ulaşmayı hedefliyor. Galatasaray'ın bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 3 galibiyet ve 1 mağlubiyeti bulunuyor.

Kritik karşılaşmaya saatler kala taraftarlar tarafından Galatasaray - Union SG maç kadrosu, muhtemel 11'leri araştırılmaya başlandı.

GALATASARAY - UNİON SG MAÇ KADROSU

Temsilcimiz Galatasaray'da Union SG maçı öncesinde büyük sakatlık problemleri yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda 6 futbolcu sakatlığı nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek.

Victor Osimhen, Yunus Akgün, Wilfried Singo, Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu'nun yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle tedavileri devam ediyor. Mario Lemina'nın ise sarı-kırmızılıların son antrenmanında yer almadığı iddia edildi.

Sakatlığı bulunan oyuncuların yanı sıra Galatasaray'da hak mahrumiyeti cezaları nedeniyle Eren Elmalı ve Metehan Baltacı da karşılaşmada forma giyemeyecek. Geçtiğimiz hafta Süper Lig kapsamında oynanan Gençlerbirliği maçında ilk 11 başlayan Kazımcan Karataş ise UEFA isim listesinde adı yer almadığı için Union SG maçında oynayamayacak.

Belçika ekibi Union SG tarafında ise F.Leysen, M. Fuseini'nin sakatlığı bulunuyor. Pavlic ve François ise statü gereği mücadelede forma giyemeyecek.

GALATASARAY - UNİON SG MUHTEMEL 11

Galatasaray - Union SG maçında sakatlığı sona eren İlkay Gündoğan'ın tekrar ilk 11'e geri dönmesi bekleniyor. Victor Osimhen'in karşılaşmada yer almayacağından dolayı forvette ise Mauro Icardi'nin yer alması bekleniyor.

Galatasaray - Union SG maçının muhtemel ilk 11'leri ise şöyle:

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, İsmail Jakobs, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Leroy Sane, İlkay Gündoğan, Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi

Union SG: Scherpen, Mac Allister, Burgess, Sykes, Patris, Zorgane, Van de Perre, Schoofs, Khalaili, Rodriguez

GALATASARAY SARI KART SINIRINDAKİ OYUNCULAR

Galatasaray'da Union SG maçı öncesinde İsmail Jakobs sarı kart sınırında yer alıyor. Senegalli futbolcunun sarı kart görürse, 9 Aralık 2025 tarihinde oynanacak olan Monaco - Galatasaray maçında cezalı duruma düşecek.