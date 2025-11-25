Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Galatasaray Union SG maç kadrosu, muhtemel 11! GS'de 8 futbolcu yok

Galatassaray - Union SG maç kadrosu karşılaşmaya saatler kala gündem oldu. Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftası kapsamında oynanacak olan karşılaşmada ilk düdük saat 20.45'te çalacak. Taraftarlar tarafından Galatasaray - Union SG maçı muhtemel 11'leri merak ediliyor. GS - Union Saint Gilloise karşılaşmasında temsilcimizin 8 eksiği bulunuyor. Galatasaray'da Union SG maçı öncesinde bir futbolcu ise sarı kart sınırında yer alıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Galatasaray Union SG maç kadrosu, muhtemel 11! GS'de 8 futbolcu yok
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.11.2025
saat ikonu 17:40
|
GÜNCELLEME:
25.11.2025
saat ikonu 17:40

Avrupa'nın en prestijli futbol organizasyonu olan 'nde milli aranın ardından karşılaşmalar devam ediyor. Bugün oynanacak olan karşılaşmalar kapsamında temsilcimiz , Belçika ekibi Union SG ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray Union SG maç kadrosu, muhtemel 11! GS'de 8 futbolcu yok

RAMS Park'ta oynanacak olan kritik mücadelede sarı-kırmızılılar galibiyet alarak 12 puana ulaşmayı hedefliyor. Galatasaray'ın bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 3 galibiyet ve 1 mağlubiyeti bulunuyor.

Kritik karşılaşmaya saatler kala taraftarlar tarafından Galatasaray - Union SG , muhtemel 11'leri araştırılmaya başlandı.

Galatasaray Union SG maç kadrosu, muhtemel 11! GS'de 8 futbolcu yok

GALATASARAY - UNİON SG MAÇ KADROSU

Temsilcimiz Galatasaray'da Union SG maçı öncesinde büyük sakatlık problemleri yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda 6 futbolcu sakatlığı nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek.

Victor Osimhen, Yunus Akgün, Wilfried Singo, Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu'nun yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle tedavileri devam ediyor. Mario Lemina'nın ise sarı-kırmızılıların son antrenmanında yer almadığı iddia edildi.

Galatasaray Union SG maç kadrosu, muhtemel 11! GS'de 8 futbolcu yok

Sakatlığı bulunan oyuncuların yanı sıra Galatasaray'da hak mahrumiyeti cezaları nedeniyle Eren Elmalı ve Metehan Baltacı da karşılaşmada forma giyemeyecek. Geçtiğimiz hafta Süper Lig kapsamında oynanan Gençlerbirliği maçında ilk 11 başlayan Kazımcan Karataş ise UEFA isim listesinde adı yer almadığı için Union SG maçında oynayamayacak.

Belçika ekibi Union SG tarafında ise F.Leysen, M. Fuseini'nin sakatlığı bulunuyor. Pavlic ve François ise statü gereği mücadelede forma giyemeyecek.

Galatasaray Union SG maç kadrosu, muhtemel 11! GS'de 8 futbolcu yok

GALATASARAY - UNİON SG MUHTEMEL 11

Galatasaray - Union SG maçında sakatlığı sona eren 'ın tekrar ilk 11'e geri dönmesi bekleniyor. Victor Osimhen'in karşılaşmada yer almayacağından dolayı forvette ise 'nin yer alması bekleniyor.

Galatasaray - Union SG maçının muhtemel ilk 11'leri ise şöyle:

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, İsmail Jakobs, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Leroy Sane, İlkay Gündoğan, Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi

Union SG: Scherpen, Mac Allister, Burgess, Sykes, Patris, Zorgane, Van de Perre, Schoofs, Khalaili, Rodriguez

Galatasaray Union SG maç kadrosu, muhtemel 11! GS'de 8 futbolcu yok

GALATASARAY SARI KART SINIRINDAKİ OYUNCULAR

Galatasaray'da Union SG maçı öncesinde İsmail Jakobs sarı kart sınırında yer alıyor. Senegalli futbolcunun sarı kart görürse, 9 Aralık 2025 tarihinde oynanacak olan Monaco - Galatasaray maçında cezalı duruma düşecek.

ETİKETLER
#ilkay gündoğan
#galatasaray
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#Maç Kadrosu
#Mauro Icardi
#Union Sg
#Sakatlıklar
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.