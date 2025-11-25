Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Amazon Prime üyeleri dikkat! 35 milyon kullanıcıya para iadeleri başladı

Amazon, müşterileri yanıltıcı şekilde Prime üyeliğine kaydetme ve iptali zorlaştırma iddiaları üzerine FTC ile vardığı 2,5 milyar dolarlık anlaşma kapsamında geri ödemeleri başlattı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
25.11.2025
saat ikonu 17:39
|
GÜNCELLEME:
25.11.2025
saat ikonu 17:39

Amazon, geçtiğimiz yıl ABD'nin Federal Ticaret Komisyonu (FTC) tarafından açılan ve müşterileri yanıltarak Prime üyeliğine kaydettiği iddialarını içeren davayı sonlandırmak için 2,5 milyar dolarlık bir anlaşmaya varmıştı. Anlaşma uyarınca hak sahibi Prime üyelerine yapılmaya başladı.

, 2023 yılında açtığı davada, Amazon'un müşterileri Prime üyeliğine kaydolmaya teşvik eden yanlış beyanlarda bulunduğunu ve üyeliği sonlandırmayı zorlaştırdığını öne sürmüştü. Şirket, komisyonun en büyük kural ihlali cezası olan 1 milyar dolarlık bir meblağ ödeyecek. Bilmeden Prime'a kaydolan ya da aboneliklerini iptal etmekten caydırılan tüketicilere de 1,5 milyar dolar verilecek.

Amazon Prime üyeleri dikkat! 35 milyon kullanıcıya para iadeleri başladı

AMAZON GERİ ÖDEME KOŞULLARI NEDİR?

Amazon, anlaşmada FTC'nin iddialarını ne kabul ne de reddetti. Ancak şirketten yapılan önceki bir açıklamada "Amazon ve yöneticilerimiz her zaman yasalara uyar" denilmişti.

Geri ödemeler yalnızca belirli koşulları karşılayan ABD'deki Prime üyelerine yapılacak. 23 Haziran 2019 ile 23 Haziran 2025 tarihleri arasında Amazon Prime'a kaydolan ve kaydolduktan sonraki herhangi bir 12 aylık dönemde üçten fazla Prime avantajı kullanmamış olan müşteriler.

Reuters'ın haberine göre, ABD'de geri ödemeler için uygun olan Prime müşteri sayısı 35 milyonu buluyor. Hak sahibi aboneler, Prime ücretleri için kişi başına 51 dolara kadar geri ödeme alabilecekler.

Amazon Prime üyeleri dikkat! 35 milyon kullanıcıya para iadeleri başladı

ÖDEME NASIL YAPILACAK?

Amazon, geri ödemeleri PayPal veya Venmo üzerinden otomatik olarak gerçekleştirecek. Müşterilerin, ödemeyi aldıktan sonra 15 gün içinde kabul etmeleri gerekiyor.

PayPal veya Venmo yerine çek tercih eden aboneler, geri ödeme e-postasını dikkate almayabilirler. Ödeme reddedildiği takdirde Amazon, Prime hesabıyla ilişkili varsayılan adrese bir çek gönderecek. Çeklerin 60 gün içinde bozdurulması tavsiye ediliyor.

FTC, Amazon'un Prime abonelik uygulamalarını 2021 yılında, Trump yönetimi sırasında araştırmaya başlamıştı; ancak dava, Biden tarafından atanan FTC Başkanı Lina Khan liderliğinde 2023'e kadar açılmamıştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Huawei Mate 80, iPhone 17 rakibi olarak tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
ETİKETLER
#geri ödeme
#prime video
#ftc
#amazon prime video
#tüketici hakları
#Yasal Davalar
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.