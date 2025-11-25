Amazon Prime üyeleri dikkat! 35 milyon kullanıcıya para iadeleri başladı

Amazon, geçtiğimiz yıl ABD'nin Federal Ticaret Komisyonu (FTC) tarafından açılan ve müşterileri yanıltarak Prime üyeliğine kaydettiği iddialarını içeren davayı sonlandırmak için 2,5 milyar dolarlık bir anlaşmaya varmıştı. Anlaşma uyarınca hak sahibi Prime üyelerine geri ödeme yapılmaya başladı.

FTC, 2023 yılında açtığı davada, Amazon'un müşterileri Prime üyeliğine kaydolmaya teşvik eden yanlış beyanlarda bulunduğunu ve üyeliği sonlandırmayı zorlaştırdığını öne sürmüştü. Şirket, komisyonun en büyük kural ihlali cezası olan 1 milyar dolarlık bir meblağ ödeyecek. Bilmeden Prime'a kaydolan ya da aboneliklerini iptal etmekten caydırılan tüketicilere de 1,5 milyar dolar verilecek.

AMAZON GERİ ÖDEME KOŞULLARI NEDİR?

Amazon, anlaşmada FTC'nin iddialarını ne kabul ne de reddetti. Ancak şirketten yapılan önceki bir açıklamada "Amazon ve yöneticilerimiz her zaman yasalara uyar" denilmişti.

Geri ödemeler yalnızca belirli koşulları karşılayan ABD'deki Prime üyelerine yapılacak. 23 Haziran 2019 ile 23 Haziran 2025 tarihleri arasında Amazon Prime'a kaydolan ve kaydolduktan sonraki herhangi bir 12 aylık dönemde üçten fazla Prime avantajı kullanmamış olan müşteriler.

Reuters'ın haberine göre, ABD'de geri ödemeler için uygun olan Prime müşteri sayısı 35 milyonu buluyor. Hak sahibi aboneler, Prime ücretleri için kişi başına 51 dolara kadar geri ödeme alabilecekler.

ÖDEME NASIL YAPILACAK?

Amazon, geri ödemeleri PayPal veya Venmo üzerinden otomatik olarak gerçekleştirecek. Müşterilerin, ödemeyi aldıktan sonra 15 gün içinde kabul etmeleri gerekiyor.

PayPal veya Venmo yerine çek tercih eden aboneler, geri ödeme e-postasını dikkate almayabilirler. Ödeme reddedildiği takdirde Amazon, Prime hesabıyla ilişkili varsayılan adrese bir çek gönderecek. Çeklerin 60 gün içinde bozdurulması tavsiye ediliyor.

FTC, Amazon'un Prime abonelik uygulamalarını 2021 yılında, Trump yönetimi sırasında araştırmaya başlamıştı; ancak dava, Biden tarafından atanan FTC Başkanı Lina Khan liderliğinde 2023'e kadar açılmamıştı.