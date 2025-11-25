Menü Kapat
Teknoloji
Hava Durumu
15°
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Huawei Mate 80, iPhone 17 rakibi olarak tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Huawei, yeni amiral gemisi Mate 80 ve Mate 80 Pro modellerini 8 bin nit parlaklığa sahip 6.75 inç LTPO OLED ekran ve güçlü Kirin 9030/9020 yonga setleriyle tanıttı. Cihazlar, 100W kablolu şarj ve uydu iletişimi gibi özelliklerle öne çıkarak Apple'ın telefonlarına dişli bir rakip olarak konumlanıyor. İşte Mate 80 serisi fiyatları ve teknik özellikleri!

25.11.2025
25.11.2025
saat ikonu 16:47

, yeni nesil amiral gemisi akıllı telefonları Mate 80 ve Mate 80 Pro modellerini resmi olarak duyurdu. Görsel açıdan büyük ölçüde benzer olan iki model, ekran ve batarya gibi kritik bileşenlerde de ortak özelliklere sahip.

HUAWEI MATE 80 / 80 PRO TEKNİK ÖZELLİKLERİ

GSMArena'nın haberine göre, her iki Mate 80 modeli de aynı ekran teknolojisini kullanıyor. Cihazlarda, 1-120 Hz değişken yenileme hızına sahip, 1280x2832 piksel çözünürlüğünde, 6.75 inç LTPO OLED panel bulunuyor.

Huawei Mate 80, iPhone 17 rakibi olarak tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Ekranlar, 1.07 milyar renk desteği ve P3 renk gamının tamamını kapsama özellikleriyle öne çıkıyor. Ayrıca 1440 Hz PWM karartma ve 300 Hz dokunmatik örnekleme hızı da mevcut. Huawei, panelin 8 bin nit parlaklığa ulaşarak bir telefondaki en parlak ekran olma iddiasını taşıdığını belirtiyor.

Cihazların ön yüzeyinde ise ikinci nesil Kunlun Glass koruması yer alıyor. Mate 80 ve Mate 80 Pro'da, ön yüzdeki 3D ToF yüz tarama kamerası ve yan tarafa monte edilmiş parmak izi okuyucusu ortak özellikler arasında. Ayrıca uydu iletişimi desteği de standart olarak sunuluyor.

KİRİN YONGA SETLERİNDE PERFORMANS FARKI

Modeller arasındaki temel farklardan biri, kullanılan işlemcilerde ortaya çıkıyor: Mate 80 Pro, Kirin 9030 işlemciyi barındırıyor. Mate 80 ise Kirin 9020 çipiyle geliyor.

Huawei, Kirin 9030'un 9020'den yüzde 35 daha hızlı olduğunu iddia ediyor. Hatta Mate 80 Pro Max modelinde yer alan Kirin 9030 Pro'nun 9020'den yüzde 42, 9030'dan ise yüzde 7 daha hızlı olduğu belirtiliyor. Bellek seçeneklerinde ise hem Mate 80 hem de Mate 80 Pro 12 GB RAM ile başlarken, üst düzey konfigürasyonlarda 16 GB RAM seçeneğine kadar çıkabiliyor.

Mate 80 serisindeki her iki telefon da 5.750 mAh kapasiteli bataryayı paylaşıyor. Ancak şarj hızlarında Pro model daha iyi. Mate 80 Pro, 100W kablolu ve 80W kablosuz şarj desteğine sahip. Mate 80 ise 66W kablolu ve 50W kablosuz hızlarla yine iddialı bir performans sunuyor.

İki telefonun kamera tarafında hem ortak hem de ayrılan noktalar mevcut. Hepsinde de arkada üçlü kamera sistemi ve otomatik odaklamalı f/2.0 lense sahip 13 Megapiksel selfie kamerası bulunuyor.

Huawei Mate 80, iPhone 17 rakibi olarak tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

MATE 80 KAMERA ÖZELLİKLERİ

Ana kamera: Değişken diyaframlı (f/1.4-f/4.0), 1/1.28 inç RYYB sensörlü 50 Megapiksel geniş açılı lens.

Ultra geniş açı: f/2.2 lense sahip 40 Megapiksel kamera.

Telefoto: 125 mm f/3.4 lense sahip 12 Megapiksel, 5.5 kat optik yakınlaştırma kamerası.

Huawei Mate 80, iPhone 17 rakibi olarak tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

MATE 80 PRO KAMERA ÖZELLİKLERİ:

Ana ve Ultra Geniş Açı kameraları Mate 80 ile aynı. 48 Megapikselden oluşan telefoto sensör ise, 92.5 mm lense ve çok daha parlak f/2.1 diyafram açıklığına sahip, 4 kat optik yakınlaştırma sunuyor.

Her iki kamera sistemi de, görüntü işleme ve renk düzenlemesi yapan Huawei'nin ikinci nesil Red Maple görüntüleme çipi ile destekleniyor. Öte yandan Mate 80 serisi, yeni tasarımı ve yapay zeka özellikleriyle gelen HarmonyOS 6 işletim sistemiyle piyasaya sürülüyor.

Yeni amiral gemisi modellerinin farklı depolama ve RAM seçeneklerine göre belirlenen başlangıç fiyatları da açıklandı. Fiyatlar, Çin Yuanı cinsinden şu şekilde listeleniyor:

Huawei Mate 80, iPhone 17 rakibi olarak tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

HUAWEİ MATE 80 FİYATLARI

  • 12 GB RAM / 256 GB Depolama: CNY 4.699 (Yaklaşık 573 dolar)
  • 12 GB RAM / 512 GB Depolama: CNY 5.199 (Yaklaşık 635 dolar)
  • 16 GB RAM / 512 GB Depolama: CNY 5.499 (Yaklaşık 670 dolar)
Huawei Mate 80, iPhone 17 rakibi olarak tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

HUAWEİ MATE 80 PRO FİYATLARI

  • 12 GB RAM / 256 GB Depolama: CNY 5.999 (Yaklaşık 730 dolar)
  • 12 GB RAM / 512 GB Depolama: CNY 6.499 (Yaklaşık 573 dolar)
  • 16 GB RAM / 512 GB Depolama: CNY 6.999 (Yaklaşık 790 dolar)
  • 16 GB RAM / 1 TB Depolama: CNY 7.999 (Yaklaşık 970 dolar)
