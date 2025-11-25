YouTube, yapay zekâ ile kişiye özel ana sayfa dönemini başlatıyor

SINIRLI KULLANICILARLA TEST EDİLİYOR

Yeni yapay zekâ destekli “Özel Akışınız” özelliği şimdilik küçük bir kullanıcı grubuyla deneniyor. Test sonuçlarına göre, aracın yakın zamanda daha geniş bir kitleye açılması bekleniyor ancak YouTube, şu an için net bir tarih paylaşmış değil.