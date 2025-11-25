Menü Kapat
YouTube, yapay zekâ ile kişiye özel ana sayfa dönemini başlatıyor

Kasım 25, 2025 15:57
YouTube ana sayfa

YouTube, ana sayfasında gösterilen video önerilerini kullanıcıların çok daha kolay biçimde düzenleyebilmesi için yapay zekâ destekli yeni bir araç deniyor. "Özel Akışınız" adı verilen bu özellik, tıpkı sosyal medyada son dönemde yaygınlaşan yapay zekâ komutları gibi, kısa talimatlarla ana akışı kişiselleştirmeyi mümkün kılıyor.

 

 

 

BASİT KOMUTLARLA ÖNERİLER DEĞİŞECEK

YouTube, özellik kullanıma sunulduğunda ana sayfa sekmesinin hemen yanında küçük bir çip simgesi gösterecek. Bu simgeye dokunduğunuzda, birkaç kelimelik bir komut girerek ana sayfada karşınıza çıkan içerikleri anında değiştirebileceksiniz.

Örneğin “Daha az oyun içeriği” yazdığınız anda YouTube, ana akıştaki oyun videolarını otomatik olarak azaltacak. Yani artık algoritmanın zamanla alışmasını beklemek yok; kullanıcı, izlemek istemediği içerikleri hızlıca filtreleyebilecek. Bu da açıkçası, uzun zamandır şikâyet edilen öneri karmaşasını biraz olsun hafifletecek gibi duruyor.

SINIRLI KULLANICILARLA TEST EDİLİYOR

Yeni yapay zekâ destekli “Özel Akışınız” özelliği şimdilik küçük bir kullanıcı grubuyla deneniyor. Test sonuçlarına göre, aracın yakın zamanda daha geniş bir kitleye açılması bekleniyor ancak YouTube, şu an için net bir tarih paylaşmış değil.

