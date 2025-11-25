Ücrette anlaşamadı cebi para dolu montu alıp çıktı! 'Bilseydim sadece parayı alırdım'

İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi’nde yaşayan 87 yaşındaki G.Ç., evinde bakıma yardımcı olması için tanıdıklarının yönlendirdiği 55 yaşındaki K.Y.’yı kabul etti. Kalmaya yeri olmadığı ve sokakta yaşadığı öğrenilen K.Y., yaşlı adamın evinde yatılı kalıp bakıcılık yapması için parada anlaşamadı. İddiaya göre ikili arasında para konusunda anlaşmazlık yaşanınca alkollü olduğu belirtilen K.Y., yaşlı adama ait içinde cüzdan ve 8 bin TL bulunan montu kendi montunun üzerine giyip evden ayrıldı.

"ÜŞÜMEMEK İÇİN MONTU ALDIM PARAYI BİLSEYDİM SADECE ONU ALIRDIM"

Montunun çalındığını fark eden G.Ç.‘nin ihbarı üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kısa sürede K.Y.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen K.Y., "Dışarda kaldığım için üşümemek amacıyla montu aldım. İçinde para olduğunu bilmiyordum. Montun cebinde parayı bilseydim montu değil, sadece parayı alırdım" dedi.

TUTUKLANDI

Nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanan K.Y., Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.