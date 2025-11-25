Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Ücrette anlaşamadı cebi para dolu montu alıp çıktı! 'Bilseydim sadece parayı alırdım'

Samsun'da 87 yaşındaki G.C. isimli yaşlı adamın evine bakıcı olarak gelen 55 yaşındaki K.Y., yaşlı adamın cebinde 8 bin lira olan montunu alarak kayıplara karıştı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.11.2025
saat ikonu 17:15
|
GÜNCELLEME:
25.11.2025
saat ikonu 17:15

İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi’nde yaşayan 87 yaşındaki G.Ç., evinde bakıma yardımcı olması için tanıdıklarının yönlendirdiği 55 yaşındaki K.Y.’yı kabul etti. Kalmaya yeri olmadığı ve sokakta yaşadığı öğrenilen K.Y., yaşlı adamın evinde yatılı kalıp bakıcılık yapması için parada anlaşamadı. İddiaya göre ikili arasında para konusunda anlaşmazlık yaşanınca alkollü olduğu belirtilen K.Y., yaşlı adama ait içinde cüzdan ve 8 bin TL bulunan montu kendi montunun üzerine giyip evden ayrıldı.

Ücrette anlaşamadı cebi para dolu montu alıp çıktı! 'Bilseydim sadece parayı alırdım'

"ÜŞÜMEMEK İÇİN MONTU ALDIM PARAYI BİLSEYDİM SADECE ONU ALIRDIM"

Montunun çalındığını fark eden G.Ç.‘nin ihbarı üzerine Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Büro Amirliği ekipleri kısa sürede K.Y.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen K.Y., "Dışarda kaldığım için üşümemek amacıyla montu aldım. İçinde para olduğunu bilmiyordum. Montun cebinde parayı bilseydim montu değil, sadece parayı alırdım" dedi.

Ücrette anlaşamadı cebi para dolu montu alıp çıktı! 'Bilseydim sadece parayı alırdım'

TUTUKLANDI

Nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanan K.Y., Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Başakşehir'in başı hırsızlarla dertte! Hırsızlarının rahatlığı görenleri hayrete düşürdü
Mavi yumurtlayan tavuğu tişörtün içinde koyarak çaldı! Hırsızlık anı kamerada
ETİKETLER
#hırsızlık
#samsun
#yaşlı adam
#Cezaevine Gönderme
#Bakıcılık
#Mont Hırsızlığı
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.