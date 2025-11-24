Başakşehir'in başı hırsızlarla dertte! Kepenkleri kırıp klimaları çaldılar

Kategoriler
Başakşehir’in Altınşehir Mahallesi sabah 05.00 sularında yaşanan olayda edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen 5 kişilik bir grup, sokak üzerindeki bir işletmedeki klimaları çalmak için bölgeye geldi.
Kısa sürede kepengi açarak klimaları araca yükleyen şüpheliler, hızla olay yerinden uzaklaştı. O anlar hem çevredeki güvenlik kamerasına hem de bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, şüphelilerin dükkanın kepengini açmaları kutuları taşıyarak araca yükledikleri ve ardından olay yerinden ayrıldıkları görülüyor. Genç yaşlarda oldukları belirtilen şahısların kimliklerinin belirlenmesi için polis ekipleri çalışma başlattı.