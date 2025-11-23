Sürünerek içeri giren hırsız vurgun yaptı! Binlerce liralık malı alı kaçtı

İstanbul Kartal'da güpegündüz yaşanan hırsızlık akıllara durgunluk verdi. 29 Eylül Pazar günü saat 13.00 sıralarında Kartal İlçesi Cevizli Mahallesi’nde yaşanan olayda binanın bodrum katındaki küçük pencereyi zorlayarak içeri giren bir kişi hırsızlık yaptı. İçeriden yaklaşık değeri 78 bin lira olan 5 adet saat, 2 adet harddisk, 2 tane gözlük ve 2 adet flash diskin çalındığı tespit edildi. Olayın ardından ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, şahısları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Güven Timleri ekiplerinin başlattığı incelemede hırsızlık olayını gerçekleştirenin 52 yaşındaki R.S. olduğu ortaya çıktı. Güvenlik güçlerince yakalanan R.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, hırsızlık anları güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin duvardan atlayarak binanın önüne geldiği ardından alt kattaki küçük pencereden içeri sürünerek girdiği görülüyor. İçeride hırsızlık yaptıktan sonra elinde poşetle aynı yerden çıktığı anlar da kameralara yansıdı.