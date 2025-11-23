Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Antalya'nın kum hırsızlarıyla başı dertte! Dünyaca ünlü sahillerdeki talan ortaya çıktı

Antalya'nın dünyaca ünlü kum sahilleri hırsızların radarına girdi! Manavgat'ın sahillerinin kum hırsızları tarafından talan edilmiş görüntüleri dronla görüntülendi. Ortaya çıkan içler acısı manzaranın ardından sahillerde jandarma havadan ve karadan devriyeye başladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.11.2025
saat ikonu 10:01
|
GÜNCELLEME:
23.11.2025
saat ikonu 10:01

İlçe Komutanlığı Merkez Karakolu ekipleri, önceki gün gece vatandaşlardan gelen ihbar üzerine Mendirek mevkiinde kum hırsızlarına düzenledi. Bölgede kum yüklediği belirlenen iş makinelerine ve kamyonlara el konuldu.

Antalya'nın kum hırsızlarıyla başı dertte! Dünyaca ünlü sahillerdeki talan ortaya çıktı

KUM HIRSIZLARI KAÇTI JANDARMA YAKALADI

Jandarma ekiplerini fark ederek 'dur' ihtarına uymayıp kaçmaya çalışan kum yüklü kamyonlar kovalamacanın ardından yakalandı.

Antalya'nın kum hırsızlarıyla başı dertte! Dünyaca ünlü sahillerdeki talan ortaya çıktı

5 KAMYON 3 KEPÇELİ SOYGUN

Operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken, 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Soruşturma kapsamında Ulualan mevkiinde kum hırsızlığında kullanıldığı değerlendirilen 5 kamyon ve 3 kepçe otoparka çekildi. Şüphelilerden Seydi İ. sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya'nın kum hırsızlarıyla başı dertte! Dünyaca ünlü sahillerdeki talan ortaya çıktı

HAVADAN VE KARADAN DEVRİYELER BAŞLADI

İhbarlar ve talan edilen sahillerin ardından kum hırsızlarına karşı mücadele başlatan Manavgat Merkez Jandarma Karakolu ekipleri; havadan drone, karadan resmi ve sivil devriyelerle kum hırsızlarının peşine düştü. Boğaz sahilinde yapılan drone çekimlerinde kum hırsızlarının sahili nasıl talan ettikleri, doğal dengeyi nasıl bozdukları, sahilin içler acısı hali en ince ayrıntısıyla gözler önüne serildi.

Antalya'nın kum hırsızlarıyla başı dertte! Dünyaca ünlü sahillerdeki talan ortaya çıktı

BÖLGEYE FOTOKAPAN KURULACAK

Manavgat ilçe Merkez Jandarma Karakolu ekipleri, kum hırsızlığının yoğun olarak yapıldığı belirlenen Ulualan mevkii Boğaz sahilinde havadan drone ile denetimlerini sürdürürken, sahilden de sivil ve resmi ekipler devriye görevi yapıyor. Yetkililer, özellikle çamlık bölgede yerleştirilecek kapanlarla çamlığa giriş çıkışların gece-gündüz denetim altına alınacağını dile getirdiler. Kum alınan sahillerde drone ile yapılan çekimler, doğanın nasıl tahrip edildiğini, sahillerde oluşan çukurları, kısacası sahillerin içler acısı halini gözler önüne seriyor.

Antalya'nın kum hırsızlarıyla başı dertte! Dünyaca ünlü sahillerdeki talan ortaya çıktı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kum fırtınası kabusu! 5 araç çarpıştı: 8 yaralı
Bakanlık harekete geçti! Patara için eylem planı geliyor: İnsan faaliyetleri sınırlandırılacak
ETİKETLER
#operasyon
#antalya
#jandarma
#manavgat
#gözaltı
#Durdurma
#Kum Hırsızlığı
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.