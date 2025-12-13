Ataşehir’de otel yangını: Çatı katı alevlere teslim oldu!

Ataşehir’de saat 08.15 sıralarında Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde bulunan bir otelde meydana gelen olayda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm çatı katını sardı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucu yangını kontrol altına aldı. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, otelde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.