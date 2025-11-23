Pilavcıya girdi yemek yapamayınca tatlı yedi! İş yeri sahibi: 'Hırsız arkadaş sana da merhab

Kategoriler
Bursa Yıldırım'da bulunan bir pilavcı dükkanında yaşanan hırsızlığın ardından iş yeri sahibinin ricası dikkat çekti.
Gece saatlerinde bir pilavcıya giren hırsız kasadaki bozuk paraları aldıktan sonra yemek yapmaya çalıştı. Dükkanın gazı kapalı olunca yemek yapamayan hırsız dolaptaki tatlıyı yiyip içecek içti. Daha sonra çalışanlara ait kulaklık ve şarj aletlerini de alarak iş yerinden ayrıldı. İşyerinde çalışanlara ait kulaklık ve şarj aletlerini alan hırsıza işyeri sahibi çağrıda bulundu.
İş yeri sahibi, olayın ardından "Açtır belki, benden yana helal olsun. Çalışanlar adına üzüldüm. Onların eşyaları önemli. Eğer çalışanların elektronik malzemelerini geri getirirse şikayetçi olmayacağım" diyerek yaşananların trajikomik yönünü paylaştı.