15°
Yaşam
Pilavcıya girdi yemek yapamayınca tatlı yedi! İş yeri sahibi: 'Hırsız arkadaş sana da merhab

Bursa'da gece saatlerinde bir pilavcıya camdan giren hırsız kasadaki bozuk paraları aldıktan sonra yemek yapmaya çalıştığı görüldü. Gazı kapalı olan dükkanda yemek hazırlayamayan hırsız daha sonra tatlı yedi. Girdiği dükkandaki çalışanlara ait elektronik eşyaları alıp kayıplara karıştı.

Yıldırım'da bulunan bir pilavcı dükkanında yaşanan hırsızlığın ardından iş yeri sahibinin ricası dikkat çekti.

YEMEK YAPAMADI TATLI YEDİ

Gece saatlerinde bir pilavcıya giren hırsız kasadaki bozuk paraları aldıktan sonra yemek yapmaya çalıştı. Dükkanın gazı kapalı olunca yemek yapamayan hırsız dolaptaki tatlıyı yiyip içecek içti. Daha sonra çalışanlara ait kulaklık ve şarj aletlerini de alarak iş yerinden ayrıldı. İşyerinde çalışanlara ait kulaklık ve şarj aletlerini alan hırsıza işyeri sahibi çağrıda bulundu.

Pilavcıya girdi yemek yapamayınca tatlı yedi! İş yeri sahibi: 'Hırsız arkadaş sana da merhab

"ÇALIŞANLARIN EŞYASINI GETİRİRSEN ŞİKAYETÇİ OLMAYACAĞIM"

İş yeri sahibi, olayın ardından "Açtır belki, benden yana helal olsun. Çalışanlar adına üzüldüm. Onların eşyaları önemli. Eğer çalışanların elektronik malzemelerini geri getirirse şikayetçi olmayacağım" diyerek yaşananların trajikomik yönünü paylaştı.

Pilavcıya girdi yemek yapamayınca tatlı yedi! İş yeri sahibi: 'Hırsız arkadaş sana da merhab
