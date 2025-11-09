Evime hırsız girdi diyerek ihbarda bulunmuştu! Gerçek çok başka çıktı

Erciş ilçesine bağlı Çelebibağı Mahallesi’nde yaşayan 42 yaşındaki Harun A., Çelebibağı Jandarma Karakoluna’na yaptığı başvuruda evine hırsız girdiğini ve bir miktar altın ile eşyalarının çalındığı, ayrıca evine ve eşyalarına zarar verildiği yönünde ifade verdi.

Şikayetin ardından harekete geçen Çelebibağı Jandarma Karakol Komutanlığı ve JASAT ekibi konuyla ilişkin araştırma başlattı. Ancak sonuç hiç de beklenildiği gibi çıkmadı. Çünkü yapılan araştırmalar ve soruşturmalar sonucunda Harun A. isimli şahsın alacaklılarına borçlarını ödeyemeyeceği için bahane göstermek amacıyla yalan beyanda bulunduğu ve eve de kendisinin hırsızlık süsü vermek amacıyla zarar verdiği belirlendi. Harun A.’nın evinde çalınan herhangi bir şey bulunmazken hakkında asılsız ihbar ve yalan beyanda bulunarak adli makamları ve kolluk kuvvetlerini meşgul etmekten yasal işlem başlatıldı.