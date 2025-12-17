Zemheri soğukları geliyor! Ne demek, ne zaman başlayacak? 40 gün boyunca sürecek

Türkiye'de kış aylarında görülen zemheri soğuklarına kısa süre kalmasıyla beraber vatandaşlar ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı.

ZEMHERİ SOĞUKLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

17-22 Aralık döneminde kışın en soğuk dönemi olan 'zemheri' başlayacak. 18 derece olan sıcaklıklar bu tarihlerde 5 derece birden düşecek. Sis ve puslu havayla birlikte soğuk havanın da etkisini arttıracağı dönem tam 40 gün sürecek.

ZEMHERİ SOĞUKLARI NE DEMEK?

Zemheri, Arapça kış anlamına gelen "zem" ile Farsça uğultu anlamındaki "harir" kelimelerinin birleşmesi ile oluşmuştur. Kış, eski dilde zemheri ismiyle de anılırdı.