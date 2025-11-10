Vinç halatı koptu! 2 işçi metrelerce yükseklikten yere çakıldı

Şırnak Silopi'de tırın tanker değişimi sırasında kullanılan vincin halatı koptu. Değişim sırasında tanker üzerinde bulunan 2 işçi halatın kopması sonu tanker üzerinden yere düştü. Metrelerce yükseklikten yere çakılan işçilerden C.C.'nin ağır yaralandığı öğrenildi. Olay yerine sağlık ve kolluk ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından işçiler hastaneye kaldırıldı. C.C isimli işçinin yoğum bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili ise inceleme sürüyor.