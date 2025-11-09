Kahreden detay! Feci şekilde can veren işçi sigortasız çıktı

Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan tesiste dün sabah saat 09.00 sıralarında çıkan yangında 55 yaşındaki Şengül Yılmaz, 18 yaşındaki Tuğba Taşdemir, 17 yaşındaki Nisa Taşdemir, 16 yaşındaki Cansu Esatoğlu, Esma Dikan ve 65 yaşındaki Hanım Gülek'in hayatını kaybetti; 1'i ağır 7 kişi de yaralandı.

YILLARCA SİGORTASIZ ÇALIŞTIRILMIŞ!

Olaya ilişkin soruşturma devam ederken, 3 çocuk annesi olan Şengül Yılmaz'ın, 3 yıldır bu tesiste sigortasız olarak çalıştığı bilgisine ulaşıldı. Aslen Sakarya'nın Akyazı ilçesinden olduğu ancak uzun süredir Dilovası'nda ikamet ettiği öğrenilen Yılmaz'ın cenazesi, yangında hayatını kaybeden diğer kişilerle birlikte bugün öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazlarının ardından defnedildi. Yangınla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.