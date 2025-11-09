Kocaeli parfüm fabrikası yangını 6 kişiyi hayattan koparttı! Faciada hayatını kaybedenlere son veda

Mimar Sinan Mahallesi'ndeki parfüm dolum tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında alevler tesiste bulunan kimyasal maddelerin de etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangın dakikalar için yandaki bir binanın çatısına da sıçradı.

6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yoğun müdahaleler neticesinde kontrol altına alınan yangında 55 yaşındaki Şengül Yılmaz, 18 yaşındaki Tuğba Taşdemir, 17 Yaşındaki Nisa Taşdemir, 16 yaşındaki Cansu Esatoğlu, Esma Dikan ve 65 yaşındaki Hanım Gülek hayatını kaybetti.

Tuba Taşdemir, Nisa Taşdemir ve Cansu Esetoğlu'nun cenazesi 9 Eylül Pazar günü Dilovası ilçesindeki Kayapınar Mahallesi Selahattin Eyyübi Camisi'nde alınan helalliğin ardından Kayapınar Mezarlığına getirildi.

BAKAN IŞIKHAN VE VALİ AKTAŞ DA KATILDI

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu da acılı ailelere taziye dileklerinde bulundu. Cenazeler, burada kılınan namazın ardından defnedildi.

Şengül Yılmaz'ın cenaze namazı Merkez Mahallesi'nde bulunan Gül Camii'nde kılındı. Cenazeye, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve Vali İlhami Aktaş da katılarak, acılı aileye başsağlığı dileklerinde bulundu.

Esma Dikan'ın cenaze namazı Mimar Sinan Mahallesi'ndeki Vahdet Camisi'nde, Hasgül Gülek'in cenaze namazı ise aynı mahalledeki Eyüp Sultan Camisi'nde kılındı. Cenazeler, kılınan namazın ardından defnedildi.