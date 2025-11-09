Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

Kocaeli parfüm fabrikası yangını 6 kişiyi hayattan koparttı! Faciada hayatını kaybedenlere son veda

Kocaeli’nin Dilovası ilçesindeki parfüm fabrikasında çıkan yangında 6 kişi feci şekilde can verdi. Ülkeyi yasa boğan olayın ardından hayatını kaybedenler düzenlenen cenaze töreni ile toprağa verildi. Yoğun bir katılımın olduğu cenaze töreninde gözyaşları sel oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kocaeli parfüm fabrikası yangını 6 kişiyi hayattan koparttı! Faciada hayatını kaybedenlere son veda
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.11.2025
saat ikonu 14:35
|
GÜNCELLEME:
09.11.2025
saat ikonu 14:38

'ndeki parfüm dolum tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında alevler tesiste bulunan kimyasal maddelerin de etkisiyle kısa sürede büyüdü. dakikalar için yandaki bir binanın çatısına da sıçradı.

Kocaeli parfüm fabrikası yangını 6 kişiyi hayattan koparttı! Faciada hayatını kaybedenlere son veda

6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yoğun müdahaleler neticesinde kontrol altına alınan yangında 55 yaşındaki Şengül Yılmaz, 18 yaşındaki Tuğba Taşdemir, 17 Yaşındaki Nisa Taşdemir, 16 yaşındaki Cansu Esatoğlu, Esma Dikan ve 65 yaşındaki Hanım Gülek hayatını kaybetti.

Tuba Taşdemir, Nisa Taşdemir ve Cansu Esetoğlu'nun cenazesi 9 Eylül Pazar günü Dilovası ilçesindeki Kayapınar Mahallesi Selahattin Eyyübi Camisi'nde alınan helalliğin ardından Kayapınar Mezarlığına getirildi.

Kocaeli parfüm fabrikası yangını 6 kişiyi hayattan koparttı! Faciada hayatını kaybedenlere son veda

BAKAN IŞIKHAN VE VALİ AKTAŞ DA KATILDI

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, AK Parti Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu da acılı ailelere taziye dileklerinde bulundu. Cenazeler, burada kılınan namazın ardından defnedildi.

Şengül Yılmaz'ın namazı Merkez Mahallesi'nde bulunan Gül Camii'nde kılındı. Cenazeye, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve Vali İlhami Aktaş da katılarak, acılı aileye başsağlığı dileklerinde bulundu.

Esma Dikan'ın cenaze namazı Mimar Sinan Mahallesi'ndeki Vahdet Camisi'nde, Hasgül Gülek'in cenaze namazı ise aynı mahalledeki Eyüp Sultan Camisi'nde kılındı. Cenazeler, kılınan namazın ardından defnedildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kocaeli'de parfüm deposundaki yangında ölenlere küfür ettiler! Skandal paylaşımlar şoke etti
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İzmir'de telefon aksesuar mağazasında çıkan yangın korkuya neden oldu
ETİKETLER
#yangın
#kocaeli
#cenaze
#hayat kaybı
#mimar sinan mahallesi
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.