Kocaeli'de parfüm deposundaki yangında ölenlere küfür ettiler! Skandal paylaşımlar şoke etti

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan bir parfüm dolum tesisinde dün sabah saat 09.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Tesiste bulunan kimyasal maddelerin etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü. Alevler tüm binayı sararken vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

FACİADA 6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangında 6 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır olmak üzere 7 kişi yalandı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, otopsi işlemleri için morga kaldırılmıştı.

ÖLENLERE KÜFÜR ETTİLER

Olayın ardından "Kocaeli İnfaz Yayın" isimli bir Telegram sayfasında, yangında ölen vatandaşlara yönelik küfürlü ve hakaret içerikli paylaşımlar yapıldığı ortaya çıktı.

DEVLETE VE ŞEHİTLERE DE HAKARET ETTİLER

D.Y.A. ve B.T. ismini kullanan şahısların hayatını kaybedenlerin fotoğraflarını paylaşarak küfürlü yazışmalar yaptıkları ve kendilerine tepki gösteren maktul yakınlarına da aynı şekilde karşılık verdikleri öğrenildi.

Şahısların devlete ve şehitlere yönelik hakaret içerikli ifadeler de kullandığı paylaşımları, sosyal medyada büyük tepki çekti. Söz konusu şahıslar hakkında şikayetçi olunduğu öğrenildi.