Yeni haftada havaya dikkat! Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor

Türkiye'de son bir haftadır etkili olan sıcak ve güneşli günler etkisini yitiriyor. Yeni haftada yurdun batısında gök gürültülü sağanak etkili olacak. Yağışlı hava hafta ortasında diğer bölgelerde de etkisini gösterecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, hafta boyunca yurt genelinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu seyredecek.

TRAKYA VE ÇANAKKALE'DE HAVA YAĞMURLU

Meteoroloji'nin paylaştığı hava durumu raporuna göre; pazar günü yurdun kuzeybatı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinin aralıklı sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçecek.

4 BÖLGEDE SİS VE PUS VAR

Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

YENİ HAFTADA HAVA NASIL OLACAK?

Mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek olan hava sıcaklıkları, hafta ortasından itibaren batı kesimlerden başlayarak azalacak.

Yeni haftada yurdun batı ve güney kesimlerinde başlayacak olan sağanak yağış, hafta sonuna kadar yurdun büyük bölümüne yayılacak. Salı günü yağışlı hava Marmara ve Ege bölgelerinin büyük bir bölümünde etkili olacak.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU (9 KASIM 2025)

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BURSA °C, 24°C

Parçalı bulutlu

ÇANAKKALE °C, 21°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 21°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 16°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 19°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 22°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 24°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 21°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 21°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 21°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 23°C

Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 20°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 20°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 19°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu