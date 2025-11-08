Menü Kapat
TGRT Haber
Hava Durumu
16°
Kar yağışı için tarih verildi! Uzman isimden kritik açıklama: Çok sert geliyor

Kasım ayındaki mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklar, “Bu kış kar yağacak mı?” sorusunu yeniden gündeme taşıdı. Henüz montlar ve çizmeler dolaplardan çıkmamışken, vatandaşlar kış mevsiminin ne zaman etkisini göstereceğini merak ediyor. Özellikle son yıllarda ülkenin batı kesimleri kar yağışına adeta hasret kaldı. Lapa lapa kar görmek neredeyse bir hayal haline gelirken, Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen’den kış mevsimine dair önemli bir değerlendirme geldi. Prof. Dr. Şen, bu yıl kışın nasıl geçeceğini anlatarak merak edilen sorulara cevap verdi. İşte açıklamanın ayrıntıları…

Kasım ayında 30 dereceyi bulan sıcaklıklar endişesini artırdı. Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, 2026 kışının nasıl geçeceğini açıkladı. Şen’e göre ’yi bu yıl sıcak ve kurak bir kış bekliyor. Kar yağışı ise Şubat ayında görülecek.

Kar yağışı için tarih verildi! Uzman isimden kritik açıklama: Çok sert geliyor

Türkiye genelinde kasım ayı sıcaklıkları mevsim normallerinin çok üzerinde seyrediyor. Pek çok kentte termometreler 30 dereceyi gösterirken, ortalama sıcaklıklar 25 dereceye ulaştı. Bu durum, “Kar yağacak mı?”, “Kış ne zaman gelecek?” gibi soruları beraberinde getirdi. Konuyla ilgili açıklama, Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen’den geldi.

Kar yağışı için tarih verildi! Uzman isimden kritik açıklama: Çok sert geliyor

“KAR YAĞIŞI GEÇ GELECEK”

Prof. Dr. Orhan Şen, Türkiye’de kış mevsimini etkileyen üç-dört ana faktör olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Türkiye’de kış şartlarını belirleyen en önemli faktörlerden biri, Doğu Pasifik’teki deniz suyu sıcaklıklarındaki değişimdir. Bu, El Niño ve La Niña olaylarıyla kendini gösterir. Bir diğer önemli etken ise Kuzey Atlantik Salınımlarıdır. Kuzey Atlantik’te yüksek basınç oluştuğunda, Türkiye’de yağışlar azalır. Sıcaklıkları belirleyen asıl unsur ise Sibirya Yüksek Basıncıdır. Bu sistem, kutuplardaki Kutup Vorteksi (Polar Vortex) üzerinde doğrudan etkilidir. Polar Vortex’in zayıflaması veya güçlenmesi, kışın sertliğini belirler.”

Kar yağışı için tarih verildi! Uzman isimden kritik açıklama: Çok sert geliyor

“ŞUBAT VE MART’TA DÜŞÜŞ BAŞLAYACAK”

“Bu yıl Polar Vortex’in zayıflayacağını öngörüyoruz. Bu nedenle Şubat ayına kadar sıcaklıklar mevsim normallerinin 4-5 derece üzerinde seyredecek. Özetle, sıcaklıklar yüksek, yağışlar az olacak. Ancak Şubat ve Mart aylarında yağışlarda toparlanma bekliyoruz. Bu dönemde sıcaklıklar da biraz düşecek. özelinde kar yağışı olasılığı Ocak sonu ile Şubat ayı arasında olacak. Mart ayına da sarkabilecek bir-iki günlük kar yağışı görülebilir.”

Kar yağışı için tarih verildi! Uzman isimden kritik açıklama: Çok sert geliyor
