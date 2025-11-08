Kar yağışı için tarih verildi! Uzman isimden kritik açıklama: Çok sert geliyor

Kasım ayında 30 dereceyi bulan sıcaklıklar kış endişesini artırdı. Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, 2026 kışının nasıl geçeceğini açıkladı. Şen’e göre Türkiye’yi bu yıl sıcak ve kurak bir kış bekliyor. Kar yağışı ise Şubat ayında görülecek.

Türkiye genelinde kasım ayı sıcaklıkları mevsim normallerinin çok üzerinde seyrediyor. Pek çok kentte termometreler 30 dereceyi gösterirken, ortalama sıcaklıklar 25 dereceye ulaştı. Bu durum, “Kar yağacak mı?”, “Kış ne zaman gelecek?” gibi soruları beraberinde getirdi. Konuyla ilgili açıklama, Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen’den geldi.

“KAR YAĞIŞI GEÇ GELECEK”

Prof. Dr. Orhan Şen, Türkiye’de kış mevsimini etkileyen üç-dört ana faktör olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Türkiye’de kış şartlarını belirleyen en önemli faktörlerden biri, Doğu Pasifik’teki deniz suyu sıcaklıklarındaki değişimdir. Bu, El Niño ve La Niña olaylarıyla kendini gösterir. Bir diğer önemli etken ise Kuzey Atlantik Salınımlarıdır. Kuzey Atlantik’te yüksek basınç oluştuğunda, Türkiye’de yağışlar azalır. Sıcaklıkları belirleyen asıl unsur ise Sibirya Yüksek Basıncıdır. Bu sistem, kutuplardaki Kutup Vorteksi (Polar Vortex) üzerinde doğrudan etkilidir. Polar Vortex’in zayıflaması veya güçlenmesi, kışın sertliğini belirler.”

“ŞUBAT VE MART’TA DÜŞÜŞ BAŞLAYACAK”

“Bu yıl Polar Vortex’in zayıflayacağını öngörüyoruz. Bu nedenle Şubat ayına kadar sıcaklıklar mevsim normallerinin 4-5 derece üzerinde seyredecek. Özetle, sıcaklıklar yüksek, yağışlar az olacak. Ancak Şubat ve Mart aylarında yağışlarda toparlanma bekliyoruz. Bu dönemde sıcaklıklar da biraz düşecek. İstanbul özelinde kar yağışı olasılığı Ocak sonu ile Şubat ayı arasında olacak. Mart ayına da sarkabilecek bir-iki günlük kar yağışı görülebilir.”