Yarın yağmur yağacak mı 8 Kasım Cumartesi? MGM hava durumu raporu

MGM günlük, saatlik ve haftalık hava durumu tahminlerini paylaşırken vatandaşlar günlük hava durumunu öğrenebiliyor.

YARIN YAĞMUR YAĞACAK MI 8 KASIM CUMARTESİ?

Marmara: Parçalı bulutlu, Edirne ve Çanakkale çevrelerinde yer yer sağanak bekleniyor.

Ege: Kıyı kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışlar, iç kesimlerde parçalı bulutlu hava hâkim.

Akdeniz: Genellikle güneşli, yer yer parçalı bulutlu; sıcaklıklar 26-29°C civarında.

İç Anadolu: Parçalı bulutlu ve açık, gece sıcaklıkları 5-10°C’ye kadar düşüyor.

Karadeniz: Orta ve Doğu Karadeniz’de bulutlu, yağış ihtimali yüksek; Batı Karadeniz’de ise daha açık.

Doğu Anadolu: Çok bulutlu, yer yer yağışlı; sıcaklıklar 15-20°C civarında.

Güneydoğu Anadolu: Güneşli ve sıcak, sıcaklıklar 27-30°C’ye kadar çıkıyor.

PAZAR GÜNÜ YAĞMUR VAR MI 9 KASIM?

Marmara: Parçalı bulutlu, Trakya’da (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) yer yer sağanak yağış bekleniyor.

Ege: Genelde parçalı bulutlu, kıyı kesimlerde (İzmir, Muğla) kısa süreli yağış geçişleri görülebilir.

Akdeniz: Güneşli ve sıcak, sıcaklık 25-30°C arasında.

İç Anadolu: Az bulutlu ve açık, gündüz 20°C civarında; gece 5-7°C’ye kadar düşüyor.

Karadeniz: Parçalı az bulutlu, bölgede yağış beklenmiyor.

Doğu Anadolu: Açık ve güneşli; sabah saatlerinde soğuk ve yer yer sisli.

Güneydoğu Anadolu: Güneşli, sıcaklık 28-31°C’ye kadar yükseliyor.