Yarın yağmur yağacak mı 8 Kasım Cumartesi? MGM hava durumu raporu

MGM günlük, saatlik ve haftalık hava durumu tahminlerini paylaşırken vatandaşlar günlük hava durumunu öğrenebiliyor.
Marmara: Parçalı bulutlu, Edirne ve Çanakkale çevrelerinde yer yer sağanak bekleniyor.
Ege: Kıyı kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışlar, iç kesimlerde parçalı bulutlu hava hâkim.
Akdeniz: Genellikle güneşli, yer yer parçalı bulutlu; sıcaklıklar 26-29°C civarında.
İç Anadolu: Parçalı bulutlu ve açık, gece sıcaklıkları 5-10°C’ye kadar düşüyor.
Karadeniz: Orta ve Doğu Karadeniz’de bulutlu, yağış ihtimali yüksek; Batı Karadeniz’de ise daha açık.
Doğu Anadolu: Çok bulutlu, yer yer yağışlı; sıcaklıklar 15-20°C civarında.
Güneydoğu Anadolu: Güneşli ve sıcak, sıcaklıklar 27-30°C’ye kadar çıkıyor.
Marmara: Parçalı bulutlu, Trakya’da (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) yer yer sağanak yağış bekleniyor.
Ege: Genelde parçalı bulutlu, kıyı kesimlerde (İzmir, Muğla) kısa süreli yağış geçişleri görülebilir.
Akdeniz: Güneşli ve sıcak, sıcaklık 25-30°C arasında.
İç Anadolu: Az bulutlu ve açık, gündüz 20°C civarında; gece 5-7°C’ye kadar düşüyor.
Karadeniz: Parçalı az bulutlu, bölgede yağış beklenmiyor.
Doğu Anadolu: Açık ve güneşli; sabah saatlerinde soğuk ve yer yer sisli.
Güneydoğu Anadolu: Güneşli, sıcaklık 28-31°C’ye kadar yükseliyor.