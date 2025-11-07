Menü Kapat
Yarın yağmur yağacak mı 8 Kasım Cumartesi? MGM hava durumu raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarının hava durumunu paylaştı. Son günlerde havaların ısınmasının ardından yağış yaşanmıyor. Hafta sonu planı yapanlar ise yarın yağmur yağacak mı merak ediyor.

Yarın yağmur yağacak mı 8 Kasım Cumartesi? MGM hava durumu raporu
MGM günlük, saatlik ve haftalık tahminlerini paylaşırken vatandaşlar günlük hava durumunu öğrenebiliyor.

YARIN YAĞMUR YAĞACAK MI 8 KASIM CUMARTESİ?

: Parçalı bulutlu, Edirne ve Çanakkale çevrelerinde yer yer sağanak bekleniyor.

: Kıyı kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışlar, iç kesimlerde parçalı bulutlu hava hâkim.

Yarın yağmur yağacak mı 8 Kasım Cumartesi? MGM hava durumu raporu

Akdeniz: Genellikle güneşli, yer yer parçalı bulutlu; sıcaklıklar 26-29°C civarında.

İç Anadolu: Parçalı bulutlu ve açık, gece sıcaklıkları 5-10°C’ye kadar düşüyor.

Karadeniz: Orta ve Doğu Karadeniz’de bulutlu, ihtimali yüksek; Batı Karadeniz’de ise daha açık.

Doğu Anadolu: Çok bulutlu, yer yer yağışlı; sıcaklıklar 15-20°C civarında.

Güneydoğu Anadolu: Güneşli ve sıcak, sıcaklıklar 27-30°C’ye kadar çıkıyor.

Yarın yağmur yağacak mı 8 Kasım Cumartesi? MGM hava durumu raporu

PAZAR GÜNÜ YAĞMUR VAR MI 9 KASIM?

Marmara: Parçalı bulutlu, Trakya’da (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) yer yer sağanak yağış bekleniyor.

Ege: Genelde parçalı bulutlu, kıyı kesimlerde (İzmir, Muğla) kısa süreli yağış geçişleri görülebilir.

Akdeniz: Güneşli ve sıcak, sıcaklık 25-30°C arasında.

İç Anadolu: Az bulutlu ve açık, gündüz 20°C civarında; gece 5-7°C’ye kadar düşüyor.

Karadeniz: Parçalı az bulutlu, bölgede yağış beklenmiyor.

Doğu Anadolu: Açık ve güneşli; sabah saatlerinde soğuk ve yer yer sisli.

Güneydoğu Anadolu: Güneşli, sıcaklık 28-31°C’ye kadar yükseliyor.

