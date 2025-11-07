Meteoroloji uyardı! İstanbul dahil birçok ilde sağanak yağış alarmı: Buralarda kuvvetlenecek

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7 Kasım Cuma gününe ait hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan açıklamada İstanbul başta olmak üzere birçok ilde sağanak yağışın hakim olacağı bildirildi. Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz ile Eskişehir, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat, Niğde, Kayseri, Aksaray, Çorum ve Amasya çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kırklareli kıyıları, Antalya çevreleri ile Mersin'in Toroslar mevkiinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında da ciddi değişiklikler beklenmediği, birçok bölgede sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bildirildi.
Yağışların Kırklareli kıyıları, Antalya çevreleri ile Mersin'in Toroslar mevkiinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği bildirildi.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Kırklareli'nin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
BURSA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANAKKALE °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri ile zamanla il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya çevreleri ile Mersin'in Toroslar mevkiinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY °C, 27°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Eskişehir, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat, Niğde ve Aksaray çevrelerinin, gece saatlerinde Kayseri çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 20°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
NEVŞEHİR °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Çorum ve Amasya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
RİZE °C, 20°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 20°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
TRABZON °C, 20°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 22°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 16°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN °C, 25°C
Az bulutlu
SİİRT °C, 26°C
Az bulutlu