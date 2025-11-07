Menü Kapat
Editor
Editor
 Özge Sönmez

Meteoroloji uyardı! İstanbul dahil birçok ilde sağanak yağış alarmı: Buralarda kuvvetlenecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmede, İstanbul başta olmak üzere Marmara, Ege, Batı, Orta Akdeniz ve birçok il için sağanak yağış alarm verildi. Yağışların Kırklareli kıyıları, Antalya çevreleri ile Mersin'in Toroslar civarında kuvvetleneceği bildirildi.

KAYNAK:
Özge Sönmez
|
GİRİŞ:
07.11.2025
07:23
|
GÜNCELLEME:
07.11.2025
07:26

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7 Kasım Cuma gününe ait hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan açıklamada başta olmak üzere birçok ilde yağışın hakim olacağı bildirildi. , , Batı ve Orta Akdeniz ile Eskişehir, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat, Niğde, Kayseri, Aksaray, Çorum ve Amasya çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kırklareli kıyıları, Antalya çevreleri ile Mersin'in Toroslar mevkiinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında da ciddi değişiklikler beklenmediği, birçok bölgede sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bildirildi.

Meteoroloji uyardı! İstanbul dahil birçok ilde sağanak yağış alarmı: Buralarda kuvvetlenecek

BU BÖLGELERDE YAŞAYANLAR DİKKAT

Yağışların Kırklareli kıyıları, Antalya çevreleri ile Mersin'in Toroslar mevkiinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği bildirildi.

Meteoroloji uyardı! İstanbul dahil birçok ilde sağanak yağış alarmı: Buralarda kuvvetlenecek

İŞTE 7 KASIM 2025 GÜNCEL HAVA DURUMU

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Kırklareli'nin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri ile zamanla il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji uyardı! İstanbul dahil birçok ilde sağanak yağış alarmı: Buralarda kuvvetlenecek

İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya çevreleri ile Mersin'in Toroslar mevkiinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 27°C
Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Eskişehir, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat, Niğde ve Aksaray çevrelerinin, gece saatlerinde Kayseri çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 20°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

NEVŞEHİR °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Çorum ve Amasya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE °C, 20°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 20°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

TRABZON °C, 20°C
Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 22°C
Parçalı bulutlu

VAN °C, 16°C
Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 25°C
Az bulutlu

SİİRT °C, 26°C
Az bulutlu

