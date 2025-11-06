Menü Kapat
Editor
 Özge Sönmez

İstanbul dahil 39 ile kar yağışı geliyor! Uzman isim tarih verdi: Çok sert geçecek

Türkiye'de etkisini gösteren pastırma sıcakları yavaş yavaş ülkeyi terk ediyor. Uzman isimler bu kışın çok sert geçeceğini söylerken Türkiye'de 'zayıf La Nina' etkisinin görüleceği bildirildi. 20 Aralık-20 Ocak tarihleri arasına 39 ilde ciddi kar yağışlarının görülecek.

06.11.2025
06.11.2025
İstanbul ve birçok kentte pastırma sıcakları etkisini arttırdı. Yaz aylarının oldukça sıcak geçmesinin ardında uzmanlar aylarının da oldukça soğuk geçeceğini belirtti. Soğuk günlerin kapıda olduğunu belirten Bilimci Dr. Okan Bozyurt kar severlere müjdeli haberi duyurdu. Doğu Akdeniz Havzası'nda bu yıl 'zayıf La Nina' görülmesini beklenirken, Bozyurt 3 bölgeye kar uyarısında bulundu.

İstanbul dahil 39 ile kar yağışı geliyor! Uzman isim tarih verdi: Çok sert geçecek

39 İL İÇİN KAR YAĞIŞI UYARISI

20 Aralık-20 Ocak tarihleri arasına dikkat çeken uzman isim bu tarihler arasında 39 ilde yağışların başlayacağını bildirdi. Uzman isim, , , İç Anadolu'nun kuzey kesimi ve Ege'nin iç kesimleri için şiddetli uyarısında bulunurken, yeni yılın ilk günlerinde kar yağışı altında kalması beklenen 39 ilin listesi belli oldu.

İstanbul dahil 39 ile kar yağışı geliyor! Uzman isim tarih verdi: Çok sert geçecek

LİSTEDE İSTANBUL DA VAR

- İstanbul
- Tekirdağ
- Edirne
- Kırklareli
- Balıkesir
- Çanakkale
- Bursa
- Bilecik
- Sakarya
- Kocaeli
- Yalova
- Artvin
- Rize
- Bayburt
- Trabzon
- Gümüşhane
- Giresun
- Ordu
- Tokat
- Amasya
- Samsun
- Sinop
- Çorum
- Kastamonu
- Bartın
- Karabük
- Zonguldak
- Düzce
- Bolu
- Çankırı
- Ankara
- Eskişehir
- Yozgat
- Sivas
- Kırıkkale
- İzmir
- Aydın
- Muğla
- Manisa

İstanbul dahil 39 ile kar yağışı geliyor! Uzman isim tarih verdi: Çok sert geçecek
