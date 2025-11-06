İstanbul dahil 39 ile kar yağışı geliyor! Uzman isim tarih verdi: Çok sert geçecek

İstanbul ve birçok kentte pastırma sıcakları etkisini arttırdı. Yaz aylarının oldukça sıcak geçmesinin ardında uzmanlar kış aylarının da oldukça soğuk geçeceğini belirtti. Soğuk günlerin kapıda olduğunu belirten İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt kar severlere müjdeli haberi duyurdu. Doğu Akdeniz Havzası'nda bu yıl 'zayıf La Nina' görülmesini beklenirken, Bozyurt 3 bölgeye kar uyarısında bulundu.

39 İL İÇİN KAR YAĞIŞI UYARISI

20 Aralık-20 Ocak tarihleri arasına dikkat çeken uzman isim bu tarihler arasında 39 ilde yağışların başlayacağını bildirdi. Uzman isim, Marmara Bölgesi, Karadeniz Bölgesi, İç Anadolu'nun kuzey kesimi ve Ege'nin iç kesimleri için şiddetli kar yağışı uyarısında bulunurken, yeni yılın ilk günlerinde kar yağışı altında kalması beklenen 39 ilin listesi belli oldu.

LİSTEDE İSTANBUL DA VAR

- İstanbul

- Tekirdağ

- Edirne

- Kırklareli

- Balıkesir

- Çanakkale

- Bursa

- Bilecik

- Sakarya

- Kocaeli

- Yalova

- Artvin

- Rize

- Bayburt

- Trabzon

- Gümüşhane

- Giresun

- Ordu

- Tokat

- Amasya

- Samsun

- Sinop

- Çorum

- Kastamonu

- Bartın

- Karabük

- Zonguldak

- Düzce

- Bolu

- Çankırı

- Ankara

- Eskişehir

- Yozgat

- Sivas

- Kırıkkale

- İzmir

- Aydın

- Muğla

- Manisa