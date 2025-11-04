Yarın İstanbul'da yağmur bekleniyor mu? 5 Kasım MGM İstanbul hava durumu raporu

İstanbul'da yaşayan vatandaşlar tarafından yarın (5 Kasım 2025 Çarşamba) yağmur yağıp yağmayacağı merak ediliyor. Sabah evden çıkarken hazırlıklı çıkmak isteyen vatandaşlar İstanbul'da yarın yağmur bekleniyor mu sorusunun cevabını merak ediyor.

Konuyla ilgili AKOM ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından hava tahmin raporları paylaşıldı.

İSTANBUL'DA YAĞMUR BEKLENİYOR MU 5 KASIM?

AKOM tarafından açıklanan bilgilere göre pastırma sıcaklıkları 4 Kasım 2025 Salı günü itibarıyla sona erecek. Yarından itibaren İstanbul genelinde kuzey yönlerden kuvvetlenmesi beklenen rüzgar ile birlikte sıcaklıkların hissedilir derece azalacak. Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte İstanbul'da yarın yağmurun yağışının gerçekleşmesi bekleniyor.

MGM tarafından ise paylaşılan saatlik hava tahmin raporunda yarın İstanbul'da saat 12.00'den itibaren sağanak yağışın beklendiği belirtildi. Gece yarısına kadar İstanbul'da yerel olarak sağanak yağışın devam etmesi bekleniyor.

MGM'nin paylaştığı 5 Kasım 2025 Çarşamba saatlik hava tahmin raporu şöyle:

İSTANBUL HAVA TAHMİNİ MGM 5-9 KASIM

MGM tarafından aktarılan bilgiler sayesinde Türkiye genelinde büyük şehirlerin 5 günlük hava tahmin raporlarına ulaşabiliyoruz. MGM tarafından paylaşılan İstanbul hava tahmin raporuna göre 7 Kasım 2025 Cuma gününe kadar şehir genelinde havanın yağmurlu olması bekleniyor.

8 Kasım 2025 Cumartesi gününden itibaren ise yağmurlu havanın yerini parçalı bulutlu havaya bırakacağı belirtiliyor. Hafta boyunca hava sıcaklıklarının en düşük 12 derece, en yüksek ise 22 derece olacağı tahmin ediliyor.