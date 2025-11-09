Dilovası'ndaki parfüm tesisi faciası cenazeler ailelere teslim edildi

Dilovası Mimar Sinan Mahallesi'ndeki 2 katlı parfüm dolum tesisinde sabah 09.00 sıralarında başlayan yangında 7 kişi yaralanmış, Esma Dikan (65), Hanım Gülek (65), Şengül Yılmaz (55), Nisa Taşdemir (17), Tuğba Taşdemir (18) ve Cansu Esatoğlu (16) hayatını kaybetmişti.

Hayatını kaybeden 6 kişinin cenazesi, otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılmıştı.

Saatler süren otopsi çalışmaları sırasında yakınları Adli Tıp Kurumu önünde bekledi. Hayatını kaybeden kişilerin kimliklerinin, yakınlarından alınan DNA örnekleri ile kesin olarak tespit edildiği öğrenildi. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasıyla cenazeler, defnedilmek üzere gece saatlerinde ailelerine teslim edildi.