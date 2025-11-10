Otomobil ile işçi servisi çarpıştı: 8 kişi yaralı

Kocaeli’nin Gebze ilçesine bağlı Arapçeşme Mahallesi Terminal Caddesi’nde işçileri taşıyan servis midibüsü otomobil ile çarpıştıktan sonra devrildi.

MİNİBÜS YAN YATTI

Henüz kimliği belirlenemeyen sürücünün kullandığı servis aracı ile Eren K. yönetimindeki otomobil aynı yönde seyir halindeyken çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle fabrika işçilerini taşıyan midibüs yan yattı.

SERVİSTEKİ 8 KİŞİ YARALANDI

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbar etti. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, servisteki biri ağır olmak üzere toplam 8 yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anının görüntüleri güvenlik kamerasına yansırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.