Yaşam
Editor
Editor
 Onur Kaya

Otomobil ile işçi servisi çarpıştı: 8 kişi yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobil ile işçileri taşıyan servis aracı çarpıştı. Kaza sonucu biri ağır 8 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Otomobil ile işçi servisi çarpıştı: 8 kişi yaralı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.11.2025
01:05
|
GÜNCELLEME:
10.11.2025
01:15

'nin ilçesine bağlı Arapçeşme Mahallesi Terminal Caddesi'nde işçileri taşıyan servis midibüsü ile çarpıştıktan sonra devrildi.

MİNİBÜS YAN YATTI

Henüz kimliği belirlenemeyen sürücünün kullandığı servis aracı ile Eren K. yönetimindeki otomobil aynı yönde seyir halindeyken çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle fabrika işçilerini taşıyan midibüs yan yattı.

Otomobil ile işçi servisi çarpıştı: 8 kişi yaralı

SERVİSTEKİ 8 KİŞİ YARALANDI

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar etti. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, servisteki biri ağır olmak üzere toplam 8 yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.

Otomobil ile işçi servisi çarpıştı: 8 kişi yaralı

KAZA ANI KAMERADA

anının görüntüleri güvenlik kamerasına yansırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Otomobil ile işçi servisi çarpıştı: 8 kişi yaralı
