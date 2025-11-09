Menü Kapat
19°
Niğde'de dehşet kaza! Paramparça olan araçta 2 kişi can verdi

Niğde'de takla atarak şarampole devrilen araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.11.2025
saat ikonu 16:43
|
GÜNCELLEME:
09.11.2025
saat ikonu 16:47

Saat 14.30 sıralarında meydana gelen kazada Yeni Çiftlik istikametinde giden aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybettiği 51 BH 111 plakalı otomobil, takla atarak yol kenarındaki şarampole devrildi.

Niğde'de dehşet kaza! Paramparça olan araçta 2 kişi can verdi

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 1 KİŞİ İSE AĞIR YARALI

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen araçta bulunan M.M. ve A.G. hayatını kaybetti, M.H.Ç. ise ağır yaralandı. M.H.Ç.; ambulansla Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

