Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Altın rallisi ne zaman başlayacak? Filiz Eryılmaz gram altın alım fırsatı için rakam verdi

Kasım 25, 2025 17:20
1
altın fiyatları yeniden ralli

2026 yılında altın fiyatları yeniden ralli yapıp rekorlara koşacak mı? Ekonomist Filiz Eryılmaz, altın fiyatlarının seyrini, güncel altın piyasasında kritik eşikleri, gram altın almak için beklenmesi gereken rakamı ve kripto paranın yıldız para biri Bitcoin'deki sert çöküşü değerlendirdi. İşte detaylar...

 

2
altın fiyatları

Katıldığı bir televizyon programında konuşan Eryılmaz, "Yakın vadede altın 4381 doları gördü. Gram altında da 5900’lerin üzerinde fiyatlar oluştu, Kapalıçarşı’da ekran fiyatı 6000 TL’yi bile geçti. Çok hızlı bir yükseliş vardı, bu nedenle bir düşüş bekliyorduk. Evet düşüş geldi ama zirveden maksimum %12 geri çekildi ve ardından tekrar 3885 doları görüp 4000–4100 dolar aralığında dengelendi. Bu nedenle güçlü bir düzeltme gördü demek zor" diyerek öngörülerini paylaştı.
 

3
altın fiyatları

Güçlü bir düzeltme olmamasının sebebi olarak "altın yükselecek, 2026 altın yılı olacak" inancı olduğunu belirten Eryılmaz, "Geri çekilmeler dünya genelinde perakende yatırımcılar tarafından alım fırsatı olarak değerlendiriliyor. Bazı dönemlerde ETF alımlarıyla kurumlar da güçlü alım yapabiliyor" dedi.
 

4
ALIM FIRSATI İÇİN RAKAM VERDİ

ALIM FIRSATI İÇİN RAKAM VERDİ

Yakın vadede altını etkileyebilecek önemli unsurun Rusya–Ukrayna barışı olduğunu ifade eden Eryılmaz, ciddi bir barış adımı altın ve gümüşü bir miktar baskılayabileceğini 4000 doların altına, hatta 3900’lerin altına gerileyen bir ons altına sebep olabileceğini söyledi. Eryılmaz bu seviyelerin uzun vadeli yatırımcılar için güçlü alım fırsatı oluşturabileceğine dem vurdu.
 

5
altın

ALTIN BU RAKAMDAN SONRA YÜKSELİŞE GEÇER

Ons altın şu an yaklaşık 4150 dolar seviyesinde olduğunu hatırlatan Eryılmaz, "Güçlü bir yükselişin başladığını söylemek için 4185 dolar üzerinde kalıcılık görmek gerekir. O seviyenin üzerine çıkıp tutunamadıkça tarihi zirve tartışmasını yapmak erken olur. Kısa vadede 4000 dolar önemli destek. Altına sarkarsa 3920–3900 seviyelerine geri çekilme olabilir" diyerek yatırımcıları uyardı.
 

6
GRAM ALTIN İÇİN BU RAKAMI BEKLEYİN

GRAM ALTIN İÇİN BU RAKAMI BEKLEYİN

"Gram altında yaklaşık 5650–5450 arası bir alım kademesi, 5300’ün altı ise düşüşün 5100’lere kadar devam edebileceği bir bölge. Dip görüldüğünde bir kademe daha alınabilir. Yani her geri çekilmede parayı bölerek alım yapmak mantıklı. Uzun vadeliler için mevcut seviyelerde satmayı önermem. Kısa vadeli yatırımcıysanız 4185’e yükselip geçemediği yerler tepki satışlarının yapılabileceği alanlar olabilir" diyerek kademeli alımın daha güvenli olduğunun altını çizdi.
 

7
altın ralli

Fed’in tutumu belirsiz olduğu için piyasayı izlemek gerektiğini belirten Eryılmaz, Rusya–Ukrayna barışı baskı yapabileceğini; barış süreci bozulursa altın yeniden güçlenebileceğini çok güçlü bir ralli için ise yeni bir katalizöre ihtiyaç olduğunu hatırlattı.
 

8
bitcoin

Eryılmaz Bitcoin piyasası için ise "Bitcoin tarafında 50 günlük ortalamanın 200 günlüğün altına inmesiyle “ölüm kesişimi” oluştuğu söylendi. 94.000 doların altına sarkmıştı. Şu anda 87.900 dolar civarında. Hâlâ önemli desteklerin altında. 84.000 dolar kırılırsa düşüş 70.000 dolara kadar devam edebilir" dedi.

 

9
bitcoin

Piyasalarda bir anomali olduğundan bahseden Eryılmaz, "ABD hükümeti açıldı, endekslerin ve Bitcoin’in yükselmesi beklenirdi ama görülmedi. ABD’deki büyük yatırımcılar Bitcoin ETF’lerinden çıkış yaptı, bu da önemli desteklerin hızlı kırılmasına neden oldu. Bu kırılmalar panik yarattı. Piyasa moral olarak bozuldu. ABD endeksleri de toparlayamıyor. Fed’in faiz indirip indirmeyeceği de net değil. Bu nedenle hem kriptolarda hem endekslerde “yıl bitmeden karı alıp bekleme” havası hakim" diyerek piyasayı yorumladı.

 

10
BITCOIN'İN KADERİ FED'E BAĞLI

BITCOIN'İN KADERİ FED'E BAĞLI

Bitcoin’de satış baskısının azalması için önce 93.000, hatta 96.000 doların üzerine çıkılması gerektiğini belirten Eryılmaz, Fed faiz indirirse Bitcoin'in toparlayabileceğini ancak Aralık ayında faiz indirimi gelmezse yakın vadede toparlanmanın zor olduğunun altını çizdi.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.