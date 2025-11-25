Altın rallisi ne zaman başlayacak? Filiz Eryılmaz gram altın alım fırsatı için rakam verdi

Kategoriler
2026 yılında altın fiyatları yeniden ralli yapıp rekorlara koşacak mı? Ekonomist Filiz Eryılmaz, altın fiyatlarının seyrini, güncel altın piyasasında kritik eşikleri, gram altın almak için beklenmesi gereken rakamı ve kripto paranın yıldız para biri Bitcoin'deki sert çöküşü değerlendirdi. İşte detaylar...
Katıldığı bir televizyon programında konuşan Eryılmaz, "Yakın vadede altın 4381 doları gördü. Gram altında da 5900’lerin üzerinde fiyatlar oluştu, Kapalıçarşı’da ekran fiyatı 6000 TL’yi bile geçti. Çok hızlı bir yükseliş vardı, bu nedenle bir düşüş bekliyorduk. Evet düşüş geldi ama zirveden maksimum %12 geri çekildi ve ardından tekrar 3885 doları görüp 4000–4100 dolar aralığında dengelendi. Bu nedenle güçlü bir düzeltme gördü demek zor" diyerek öngörülerini paylaştı.
Güçlü bir düzeltme olmamasının sebebi olarak "altın yükselecek, 2026 altın yılı olacak" inancı olduğunu belirten Eryılmaz, "Geri çekilmeler dünya genelinde perakende yatırımcılar tarafından alım fırsatı olarak değerlendiriliyor. Bazı dönemlerde ETF alımlarıyla kurumlar da güçlü alım yapabiliyor" dedi.
Yakın vadede altını etkileyebilecek önemli unsurun Rusya–Ukrayna barışı olduğunu ifade eden Eryılmaz, ciddi bir barış adımı altın ve gümüşü bir miktar baskılayabileceğini 4000 doların altına, hatta 3900’lerin altına gerileyen bir ons altına sebep olabileceğini söyledi. Eryılmaz bu seviyelerin uzun vadeli yatırımcılar için güçlü alım fırsatı oluşturabileceğine dem vurdu.
Ons altın şu an yaklaşık 4150 dolar seviyesinde olduğunu hatırlatan Eryılmaz, "Güçlü bir yükselişin başladığını söylemek için 4185 dolar üzerinde kalıcılık görmek gerekir. O seviyenin üzerine çıkıp tutunamadıkça tarihi zirve tartışmasını yapmak erken olur. Kısa vadede 4000 dolar önemli destek. Altına sarkarsa 3920–3900 seviyelerine geri çekilme olabilir" diyerek yatırımcıları uyardı.
"Gram altında yaklaşık 5650–5450 arası bir alım kademesi, 5300’ün altı ise düşüşün 5100’lere kadar devam edebileceği bir bölge. Dip görüldüğünde bir kademe daha alınabilir. Yani her geri çekilmede parayı bölerek alım yapmak mantıklı. Uzun vadeliler için mevcut seviyelerde satmayı önermem. Kısa vadeli yatırımcıysanız 4185’e yükselip geçemediği yerler tepki satışlarının yapılabileceği alanlar olabilir" diyerek kademeli alımın daha güvenli olduğunun altını çizdi.
Fed’in tutumu belirsiz olduğu için piyasayı izlemek gerektiğini belirten Eryılmaz, Rusya–Ukrayna barışı baskı yapabileceğini; barış süreci bozulursa altın yeniden güçlenebileceğini çok güçlü bir ralli için ise yeni bir katalizöre ihtiyaç olduğunu hatırlattı.
Eryılmaz Bitcoin piyasası için ise "Bitcoin tarafında 50 günlük ortalamanın 200 günlüğün altına inmesiyle “ölüm kesişimi” oluştuğu söylendi. 94.000 doların altına sarkmıştı. Şu anda 87.900 dolar civarında. Hâlâ önemli desteklerin altında. 84.000 dolar kırılırsa düşüş 70.000 dolara kadar devam edebilir" dedi.
Piyasalarda bir anomali olduğundan bahseden Eryılmaz, "ABD hükümeti açıldı, endekslerin ve Bitcoin’in yükselmesi beklenirdi ama görülmedi. ABD’deki büyük yatırımcılar Bitcoin ETF’lerinden çıkış yaptı, bu da önemli desteklerin hızlı kırılmasına neden oldu. Bu kırılmalar panik yarattı. Piyasa moral olarak bozuldu. ABD endeksleri de toparlayamıyor. Fed’in faiz indirip indirmeyeceği de net değil. Bu nedenle hem kriptolarda hem endekslerde “yıl bitmeden karı alıp bekleme” havası hakim" diyerek piyasayı yorumladı.
Bitcoin’de satış baskısının azalması için önce 93.000, hatta 96.000 doların üzerine çıkılması gerektiğini belirten Eryılmaz, Fed faiz indirirse Bitcoin'in toparlayabileceğini ancak Aralık ayında faiz indirimi gelmezse yakın vadede toparlanmanın zor olduğunun altını çizdi.