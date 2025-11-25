Altın rallisi ne zaman başlayacak? Filiz Eryılmaz gram altın alım fırsatı için rakam verdi

Piyasalarda bir anomali olduğundan bahseden Eryılmaz, "ABD hükümeti açıldı, endekslerin ve Bitcoin’in yükselmesi beklenirdi ama görülmedi. ABD’deki büyük yatırımcılar Bitcoin ETF’lerinden çıkış yaptı, bu da önemli desteklerin hızlı kırılmasına neden oldu. Bu kırılmalar panik yarattı. Piyasa moral olarak bozuldu. ABD endeksleri de toparlayamıyor. Fed’in faiz indirip indirmeyeceği de net değil. Bu nedenle hem kriptolarda hem endekslerde “yıl bitmeden karı alıp bekleme” havası hakim" diyerek piyasayı yorumladı.