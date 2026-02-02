Kahramanmaraş depreminin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023’te saat 04.17’de merkez üssü Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki depremden yaklaşık 9 saat sonra saat 13.24’te Elbistan’da meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki sarsıntının yıkıcı etkilerine dair yeni görüntülere ulaşıldı. İlçe merkezindeki MOBESE ve güvenlik kameralarının kaydettiği görüntüler, 6 Şubat 2023’te yaşanan depremin şiddetini ve insanların yaşadığı korku ile paniği bir kez daha gözler önüne serdi. Kayıtlarda, depremin meydana geldiği anlarda sarsıntıyla birlikte binaların yıkılması, ayakta durmakta zorlanan bazı vatandaşların araçlara tutunması ve bazılarının panik içinde kaçışması yer aldı.