WhatsApp ücretli sürümü hazır: Abone olanlara sunulacak ayrıcalıklar belli oldu

Meta'nın WhatsApp uygulaması için yıllardır sürdürdüğü tamamen ücretsiz hizmet politikasından vazgeçerek yeni bir ücretli abonelik sistemini test etmeye başladığı ortaya çıktı. Meta Verified'den bağımsız bir seçenek olarak hayata geçecek sistem kapsamında sunulacak ekstra özellikler de netleşmeye başlıyor.

WABetaInfo sitesinin haberine göre, Android için yayınlanan WhatsApp Beta 2.26.4.8 sürümünde uygulamanın isteğe bağlı abonelik paketi kapsamında üyelerine tanıyacağı ayrıcalıklar belli oldu. İşte detaylar.

WHATSAPP'A ÜCRET ÖDEYEN SINIRLARI KALDIRACAK

Mevcut sürümde kullanıcılar, sohbet listesinin en üstüne yalnızca üç adet sohbeti sabitleyebiliyor. Ancak 'premium' abonelik sayesinde sınır ortadan kalkacak. Ücretli kullanıcılar, üçten fazla sohbeti en üste tutturma ayrıcalığına sahip olacak. Abonelik paketinin getireceği yenilikler sohbet sabitlemeyle de sınırlı kalmayacak.

Ortaya çıkan ekran görüntülerindeki bilgilendirme metninde "WhatsApp'ı size özel kılmanın daha fazla yolu" ifadesi yer alıyor. Abonelere özel çıkartma paketleri ve uygulama temaları da paketin bir parçası olacak. Böylece kullanıcılar, uygulama arayüzünü kendi zevklerine göre daha detaylı bir şekilde özelleştirebilecekler.

Geçtiğimiz hafta ortaya çıkan iddialarda, WhatsApp'ın Avrupa ve İngiltere'deki kullanıcılar için ayrı bir abonelik planı üzerinde daha çalıştığı öne sürülmüştü ve bunun "Güncellemeler" sekmesindeki reklamları kaldırmaya yönelik olduğu belirtildi. Ancak son sızdırılan özelleştirme odaklı paketin reklamsız sürümden farklı bir özellik olduğu tahmin ediliyor.

FİYAT VE ÇIKIŞ TARİHİ BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Özellik henüz geliştirme aşamasında bulunuyor. Uygulama içinde yer alan "Bekleme Listesine Katıl" butonu da kademeli olarak kullanıma sunulacağını gösteriyor.

WhatsApp, bekleme listesine kaydolan kullanıcıları abonelik sistemi aktif olduğunda bilgilendirecek. Şirket tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadığı için paketin fiyatı ve ne zaman yayınlanacağı ise şimdilik bilinmiyor.