Doktor eş dehşet saçtı! Karısını 20 yerinden bıçaklayıp kendi canına kastetti

Çanakkale’nin Kepez beldesinde iş yeri hekimi D.Ü., tartıştığı eşi Ecenur Ü.’yü vücudunun çeşitli yerlerinden 20 kez bıçakladıktan sonra aynı bıçakla kendisini de yaraladı. Hastaneye kaldırılan genç kadının durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Doktor eş dehşet saçtı! Karısını 20 yerinden bıçaklayıp kendi canına kastetti
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.02.2026
saat ikonu 18:06
|
GÜNCELLEME:
02.02.2026
saat ikonu 18:06

Çanakkale'de çiftin tartışması kanlı bitti. 32 yaşındaki D. Ü. önce 26 yaşındaki eşi Ecenur Ü.'yü 20 yerinden bıçakladı sonra ise aynı bıçakla kendini yaraladı.

EŞİYLE TARTIŞMAYA BAŞLADI

Dün saat 22.30 sıralarında Kepez beldesi Hamidiye mahallesindeki 960 TOKİ Konutları'ndaki bir dairede meydana gelen olayda bir maden şirketinde iş yeri hekimi olarak görev yaptığı öğrenilen D.Ü., henüz belirlenemeyen bir nedenle eşi Ecenur Ü'yü ile tartışmaya başladı.

GENÇ KADINI 20 YERNİNDEN BIÇAKLADI

Çiftin arasındaki tartışma kısa sürede şiddetini arttırarak kavgaya dönüştü. D.Ü. eline aldığı ekmek bıçağı ile eşi Ecenur Üçtepe'ye saldırmaya başladı. D.Ü., Ecenur Ü'yü kafa, boğaz ve karın bölgesinden 20 kez bıçakladı. Eşini bıçak darbeleri ile yaralayan D.Ü., daha sonra aynı kendini bıçakladı.

Doktor eş dehşet saçtı! Karısını 20 yerinden bıçaklayıp kendi canına kastetti

DURUMU KRİTİK

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Ecenur Ü'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

