Ekonomi
Editor
Editor
 Onur Kaya

Elektrikli otomobillerde yeni tartışma: Şarj istasyonlarına zam geldi, avantaj eridi

Son zamların ardından DC hızlı şarjda 1 kWh elektrik bedeli 16,5 TL seviyesine çıktı. Uzun yol sürüşlerinde tüketimi yükselen elektrikli otomobillerde, soğuk hava koşullarıyla birlikte menzil ve toplam kullanım maliyeti gündem oldu. 100 kilometrelik uzun yolda şarj maliyeti, dizel ve benzinli araçlara kıyasla avantajını kaybetti.

Elektrikli otomobillerde yeni tartışma: Şarj istasyonlarına zam geldi, avantaj eridi
Türkiye otomotiv pazarında son üç yılda aralıksız devam eden büyüme, en güçlü çıkışını elektrikli otomobil segmentinde sergiliyor. Elektrikli modeller, pazardaki büyümenin lokomotifi haline gelmiş durumda.

ELEKTRİKLİ OTOMOBİL SATIŞLARI YÜZDE 80 ARTTI

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından açıklanan 2025 verilerine göre, elektrikli otomobil satışları geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 80 artarken Türkiye; Almanya, İngiltere ve Fransa’nın ardından Avrupa’nın en büyük dördüncü elektrikli otomobil pazarı konumuna yükseldi.

TOGG BAŞROLDE

Öte yandan uzun yıllar pazar liderliğini koruyan dizel otomobillerin satış payı yüzde 7,4’e kadar gerilerken, elektrikli modellerin payı yüzde 17,7 seviyesine ulaştı. Bu büyümede yerli üretim Togg başrolü üstlenirken, Tesla ve BYD gibi küresel markalar önemli satış adetlerine imza attı. Düşük yakıt maliyetleri, ÖTV oranları ve özellikle Togg tarafında sunulan kredi destekleri, elektrikli otomobillere olan talebi artıran başlıca unsurlar arasında yer aldı.

Elektrikli otomobillerde yeni tartışma: Şarj istasyonlarına zam geldi, avantaj eridi

ŞARJA GELEN ZAM AVANTAJI ERİTTİ

Ancak son dönemde şarj istasyonlarında peş peşe gelen zamlar, elektrikli otomobillerin en güçlü avantajlarından birini tartışmalı hâle getirdi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Aralık 2025 sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam otomobil sayısı 17,3 milyon adede ulaşırken bunun yaklaşık 360 binini elektrikli araçlar oluşturdu. Toplam park içinde yüzde 2,1 paya sahip olan elektrikli otomobillerin sayısının 2026 yılında 1 milyon sınırına yaklaşması bekleniyor. Bu hızlı artış karşısında şarj maliyetlerinin hangi seviyelere ulaşacağı ise merak konusu oldu.

Elektrikli otomobillerde yeni tartışma: Şarj istasyonlarına zam geldi, avantaj eridi

100 KM'NİN MALİYETİ 349 TL

Ocak 2026 itibarıyla konutlarda 1 kWh elektrik fiyatı 240 kWh, ticarethanelerde 5,26 TL olarak sunulurken, araç şarj istasyonlarında AC şarj için ortalama 8,5 TL, DC hızlı şarj için ise 15,2 TL’lik ortalama kWh fiyatları öne çıkıyor. Uzun yol kullanımında elektrikli otomobillerin ortalama tüketimi 23–25 kWh bandında gerçekleşirken, şehirler arası yolculuklarda hızlı şarj istasyonlarının tercih oranı yüzde 96’ya yaklaşıyor. Bu şartlar altında elektrikli bir otomobilin 100 kilometrelik uzun yol maliyeti ise yaklaşık 349 TL’ye ulaşıyor.

Elektrikli otomobillerde yeni tartışma: Şarj istasyonlarına zam geldi, avantaj eridi

BENZİN VE DİZEL DAHA UCUZ

Türkiye’de en çok satılan dizel ve benzinli modellerin aynı şartlarda 100 km tüketimleri 6 litre olarak baz alındığında, litre fiyatı 55,2 TL olan benzinli araçlarda maliyet 331 TL, 57,2 TL’lik litre fiyatıyla dizel araçlarda ise 343 TL seviyesinde hesaplanıyor. Ortaya çıkan tabloyla elektrikli otomobillerin uzun yolda maliyet avantajı tartışılır hâle geliyor.

Elektrikli otomobillerde yeni tartışma: Şarj istasyonlarına zam geldi, avantaj eridi

50 kW standart ve 80 kW uzun menzil gücüne sahip bir batarya, evden şarj edildiğinde son derece düşük maliyetlerle kullanılabilirken uzun yolda hızlı şarj tercih edildiğinde içten yanmalı araçların depo maliyetlerine yaklaşıyor.

