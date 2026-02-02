Boşanma aşamasındaki eşini öldüren zanlının mesajları ortaya çıktı! Olaydan önce kardeşi uyardı

Çanakkale'de boşanma aşamasındaki eşi Zeynep Zan'ı (25) tek kurşunla sokak ortasında öldüren cinayet zanlısı Uğur Zan'ın (34) kardeşi ile mesajlaşmaları ortaya çıktı.

BAŞINDAN VURDU

Olay, 16 Mayıs saat 10.30 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi İzmir Caddesi'nde meydana geldi. Uğur Zan, otomobil ile boşanma aşamasındaki eşi 2 çocuk annesi Zeynep Zan'ın kullandığı motosikletin önünü kesti. Burada çift arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Uğur Zan, yanında getirdiği tabancayla eşine tek el ateş etti. Başından vurulan Zan, kanlar içinde yerde kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Zeynep Zan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Zan'ın cansız bedeni, savcı ve polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Otomobiliyle kaçan Uğur Zan ise polis ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Zan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİ

Çanakkale Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü soruşturmanın ardından Uğur Zan hakkında 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanırken, dava süreci Çanakkale 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor.

ZANLININ CİNAYETTEN 4 GÜN ÖNCE KARDEŞİYLE MESAJLARI ORTAYA ÇIKTI

Çanakkale 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden dava sürecinde tutuklu yargılanmasına devam eden zanlı Uğur Zan'ın kardeşi G.M. ile cinayetten 4 gün önce mesajlaştıkları ortaya çıktı. Mesajlaşmalarda G.M.'nin Uğuz Zan'a "Boşan gitsin. Bir daha söylüyorum. Eğer böyle bir şey yaparsan annem çok üzülecek, babam perişan olacak. Çocukların gene öyle. Düşün kadına şiddet bile ne kadar ceza" dediği ortaya çıktı.