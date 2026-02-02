Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Çanakkale'de doktor dehşeti! Önce eşini, sonra kendini bıçakladı: Ev kan gölüne döndü

Çanakkale'de doktor D.Ü., eşi E.Ü. arasında çıkan tartışmada dehşet yaşandı. D.Ü, eşi E.Ü'yü bıçakla ağır yaraladıktan sonra kendisini de bıçakladı.

Çanakkale'de doktor dehşeti! Önce eşini, sonra kendini bıçakladı: Ev kan gölüne döndü
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
02.02.2026
saat ikonu 09:53
|
GÜNCELLEME:
02.02.2026
saat ikonu 10:03

Kepez beldesi Hamidiye Mahallesi'ndeki 960 TOKİ Konutları'nda yaşanan olay dehşete düşürdü. İş yeri hekimi olduğu öğrenilen D.Ü. ile eşi E.Ü. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışma kavgaya dönüşünce D.Ü, eşi E.Ü'yü bıçakla ağır yaraladı.

SONRA KENDİNİ BIÇAKLADI

E.Ü, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Çanakkale Devlet Hastanesine kaldırıldı. Aynı bıçakla kendisini de ağır yaralayan zanlı ise Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesine götürüldü. Yaralıların hastanelerdeki tedavilerinin devam ettiği, zanlının tedavisinin ardından gözaltına alınacağı öğrenildi.

#Yaşam
