‘Başaramazsın’ diyenlere inat gelir kapısı yaptı! Dünyanın en pahalıları arasında şimdi evinde tüketiyor

Şubat 02, 2026 09:17
1
safran

Yüksekova’da 52 yaşındaki tecrübeli çiftçi Kerim Erişmiş, ‘’başaramazsın’’ diyenlere inat tarlasını inovasyon merkezine dönüştü. Dünyanın en değerli bitkilerini yetiştiren Erişmiş kendine gelir kapısı açtı.

2
Yüksekova

Yüksekova’da ovalarda yüksek rakımlı dağ yamaçlarında yabani olarak yetişen salep ve iklim seçiciliğiyle bilinen safran yeni gelir kapısı oldu. 

3
inovasyon

52 yaşındaki tecrübeli çiftçi Kerim Erişmiş, "Boşuna uğraşma, bu iklimde bu ürünler tutmaz, başaramayacaksın" diyenlere inat tarlasını bir inovasyon merkezine dönüştürdü.

4
hasat

Erişmiş'in 20 yıllık çiftçilik tecrübesini sabırla harmanladığı deneme süreci, geçtiğimiz günlerde muazzam bir sonuç verdi. İlk hasadını başarıyla gerçekleştiren Erişmiş, şimdi kendi elleriyle topladığı safranları demliyor, saleplerini pişiriyor.

5
tarla

Kerim Erişmiş, "Toprağımın gücüne inandım. İnat ettim ve başardım. Şimdi 'olmaz' diyenlerin hayret içerisinde bakışları arasında kendi ürettiğim safran çayımı yudumluyorum. Bundan büyük bir huzur yok" dedi.

6
çiftçi

Başarılı çiftçiyi evinde ziyaret eden Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat İnan, bu girişimin bölge için stratejik önemine dikkat çekerek tam destek sözü verdi. 

7
safran

Erişmiş de başarısının arkasındaki teknik gücü şu sözlerle vurguladı:

"Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ziraat Odası'nın teknik desteği ve teşvikleri, bugün bu ürünleri evimde içebiliyor olmamın en büyük sebebidir."

8
Yüksekova

Bu başarı, sadece bireysel bir zafer değil; Yüksekova Ovası'nın prestijini değiştirecek bir adım olarak görülüyor. Geleneksel tarım ürünlerinin dışına çıkmak isteyen bölge çiftçileri için Kerim Erişmiş'in tarlası artık bir "başarı rehberi" niteliğinde.

9
Hakkari

Yüksek katma değerli bu ürünlerin yaygınlaşmasıyla Hakkari tarımında yepyeni bir gelir kapısı aralanmış oldu.

