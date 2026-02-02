Bebeğinize bu 4 ismi artık veremeyeceksiniz! İşte İngiltere'de yasaklanan adlar

Ebeveynlerin bebek heyecanını katlayan isim bulma telaşına İngiltere'de kısıtlama geldi. Bazı isimler tuhaf olmalarının yanı sıra farklı gerekçelerle ülkede yasaklandı. Çocuklarına farklı, benzersiz, kimsede olmayan isimler seçmek isteyen ailelerin yönelebileceği türden olan bu isimlerin bir tanesi mahkeme tarafından engellendi.

İŞTE YASAKLANAN 4 BEBEK İSMİ

Bir anne ikizlerine Siyanür ve Vaiz isimlerini vermek istedi. Fakat mahkeme Siyanür adının zehirle olan ilişkisi nedeniyle buna izin vermedi. Mahkeme bu ismi 'kabul edilemez' buldu. Vaiz ise mahkeme tarafından kabul gören bir isim oldu.

Normal şartlarda İngiltere'de isim değişiklikleri ve doğum kayıtları, yerel kayıt memurlarının yanı sıra Genel Kayıt Bürosu (GRO) tarafından denetleniyor. Fakat uygunsuz isimler ya da kelimelerin tercih edilmesine izin verilmiyor. İsim, hakaret, sembol, sayı içeriyorsa da bir süzgeçten geçiyor.

Marslı ismi de yasaklanan bir başka isim oldu. Yetkililer, çocuğun zorbalığa maruz kalabileceğini, alay konusu olabileceğini belirterek bu ismi reddetti.

Kral ismi ise İngiltere'de kabul görmeyen bir başka isim oldu. Resmi unvanlarla karışıklığa neden olabileceği için yasaklandı.

Prenses ismi ise yanlış yönlendiren çıkarımlar sebebiyle ülkede kabul görmedi.