AKOM saat vererek uyardı! İstanbul'a kar yağışı geliyor: Sıcaklıklar aniden düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 54 kenti turuncu ve sarı kodla uyardı. Birçok kentte sağanak yağış etkisini gösterirken, 15 il için ise kar yağışı uyarısı yapıldı. Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgası Trakya üzerinden yurda giriş yaptı. 3 ilimizde kar yağışı görülürken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) İstanbul için yeni uyarılar yaptı.

SICAKLIKLAR ANİDEN DÜŞECEK

AKOM yaptığı açıklamada, Marmara Bölgesi'ne giriş yapacak olan soğuk hava dalgasıyla birlikte sıcaklıkların 2-4 derece azalarak kar değerlerine gerileyeceğini duyurdu. Bahar seviyesine yükselen sıcaklıklar 1 dereceye kadar düşecek. Yapılan açıklamada, "İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümünde görülen soğuk ve yağışlı havanın, salı sabah saatlerine kadar bölgemizde etkili olmaya devam edeceği; hafta ortasından (çarşamba) itibarıyla sıcaklıkların yeniden artarak 15°C’ler civarına yükseleceği öngörülüyor." ifadelerine yer verildi.

BU İLÇELERE KAR YAĞIŞI GELİYOR

Açıklamada kar uyarısı da yapıldı: “Pazartesi sabah saatlerinden itibaren bölgemize giriş yapacağı tahmin edilen soğuk hava dalgasıyla birlikte sıcaklıkların 2-4 derece azalarak kar değerlerine gerileyeceği; Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Büyükçekmece ve Başakşehir başta olmak üzere batı bölgelerinde yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülebileceği öngörülüyor. Soğuk ve yağışlı havanın salı sabah saatlerine kadar etkisini sürdürmesi, hafta ortasından (çarşamba) itibaren ise sıcaklıkların yeniden artarak 15 derece seviyelerine ulaşması bekleniyor.”

GÜNLÜK HAVA DURUMU

SABAH:

Bulutlu, yağmurlu

6°C

ÖĞLE:

Bulutlu, yağmurlu

5°C

AKŞAM:

Bulutlu, yağmurlu (yer yer karla karışık yağmur)

3°C

GECE:

Bulutlu, yağmurlu (yer yer kar yağışı)

2°C