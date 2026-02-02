Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

AKOM saat vererek uyardı! İstanbul'a kar yağışı geliyor: Sıcaklıklar aniden düşecek

Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgası yurda giriş yaptı. Trakya'ya ulaşan soğuk hava dalgası Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'de kar yağışına döndü. AKOM ise yaptığı açıklamada İstanbul için saat verdi. Megakentte bu sabah itibarıyla sıcaklıklar düştükçe düşecek. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Özge Sönmez
|
GİRİŞ:
02.02.2026
saat ikonu 09:26
|
GÜNCELLEME:
02.02.2026
saat ikonu 09:29

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 54 kenti turuncu ve sarı kodla uyardı. Birçok kentte sağanak yağış etkisini gösterirken, 15 il için ise kar yağışı uyarısı yapıldı. Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgası Trakya üzerinden yurda giriş yaptı. 3 ilimizde kar yağışı görülürken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) İstanbul için yeni uyarılar yaptı.

AKOM saat vererek uyardı! İstanbul'a kar yağışı geliyor: Sıcaklıklar aniden düşecek

SICAKLIKLAR ANİDEN DÜŞECEK

AKOM yaptığı açıklamada, Marmara Bölgesi'ne giriş yapacak olan soğuk hava dalgasıyla birlikte sıcaklıkların 2-4 derece azalarak kar değerlerine gerileyeceğini duyurdu. Bahar seviyesine yükselen sıcaklıklar 1 dereceye kadar düşecek. Yapılan açıklamada, "İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümünde görülen soğuk ve yağışlı havanın, salı sabah saatlerine kadar bölgemizde etkili olmaya devam edeceği; hafta ortasından (çarşamba) itibarıyla sıcaklıkların yeniden artarak 15°C’ler civarına yükseleceği öngörülüyor." ifadelerine yer verildi.

AKOM saat vererek uyardı! İstanbul'a kar yağışı geliyor: Sıcaklıklar aniden düşecek

BU İLÇELERE KAR YAĞIŞI GELİYOR

Açıklamada kar uyarısı da yapıldı: “Pazartesi sabah saatlerinden itibaren bölgemize giriş yapacağı tahmin edilen soğuk hava dalgasıyla birlikte sıcaklıkların 2-4 derece azalarak kar değerlerine gerileyeceği; Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Büyükçekmece ve Başakşehir başta olmak üzere batı bölgelerinde yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülebileceği öngörülüyor. Soğuk ve yağışlı havanın salı sabah saatlerine kadar etkisini sürdürmesi, hafta ortasından (çarşamba) itibaren ise sıcaklıkların yeniden artarak 15 derece seviyelerine ulaşması bekleniyor.”

AKOM saat vererek uyardı! İstanbul'a kar yağışı geliyor: Sıcaklıklar aniden düşecek

GÜNLÜK HAVA DURUMU

SABAH:
Bulutlu, yağmurlu
6°C

ÖĞLE:
Bulutlu, yağmurlu
5°C

AKŞAM:
Bulutlu, yağmurlu (yer yer karla karışık yağmur)
3°C

GECE:
Bulutlu, yağmurlu (yer yer kar yağışı)
2°C

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Meteoroloji illeri tek tek açıkladı! 15 kente kuvvetli kar yağışı geliyor
Altın ve gümüşte tarihi düşüş! Gram altın değer kaybetmeye devam ediyor: İşte 2 Şubat 2026 güncel altın fiyatları
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.