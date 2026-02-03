Altında tarihi düşüş sonrası toparlanma! Gram altın yükselişe geçti: İşte 3 Şubat 2026 güncel altın fiyatları

Piyasalardaki hareketlilik 3 Şubat Salı gününde de devam ediyor. İnişli çıkışlı bir grafik izleyen altın fiyatları günlerdir düşüş eğiliminde. Tarihi düşüşler yaşayan altın fiyatları 3 Şubat Salı gününü yükselişle açtı. 6 bin 100 seviyelerine kadar gerileyen gram altında ibre yine tersine döndü. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 3 Şubat 2026 altın fiyatları...