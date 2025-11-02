Esenyurt'ta meydan savaşı! Ellerine ne geçtilerse fırlattılar

Esenyurt'ta iki aile arasında çıkan kavga anları izleyenleri dehşete düşürdü. Bir aile diğer ailenin evinin camlarına yerde buldukları taşlarla saldırdı. Olay anları saniye saniye kameralara yansıdı. Bağlarçeşme Mahallesi'nde meydana gelen olayda iki aile arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Sinirlerine hakim olamayan şahıslar ellerine ne geçtiyse kavga ettikleri ailenin evine fırlattılar. Yaşanan o anlar saniye saniye çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, kalabalık bir grubunun husumetli olduğu ailenin evini taşladığı anlar yer aldı. Öfkeli kalabalık çevredeki diğer vatandaşlar tarafından sakinleştirilerek bölgeden uzaklaştırıldığı öğrenildi.