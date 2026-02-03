İstanbul Boğazı'nda endişelendiren görüntü kamerada

İstanbul Boğazı'nda endişelendiren bir manzara ortaya çıktı. Sarıyer'de Baltalimanı sahilinde deniz suyunun koyu ve bulanık bir görünüme büründüğü görüldü. Havadan çekilen görüntülerde koyu renkli suyun kıyı hattı boyunca ilerleyerek Boğaz açıklarına doğru dağıldığı görülürken, bölgedeki renk değişimi çevrede bulunan vatandaşlarda endişeye neden oldu.

