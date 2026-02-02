Kocaelispor Fenerbahçe CANLI nereden izlenir? Maç kadrosu açıklandı

Kocaelispor ile Fenerbahçe, Süper Lig’de uzun yıllara dayanan rekabette bir kez daha sahaya çıkacak. Kocaeli’de oynanacak karşılaşma, hem ligdeki son durum hem de iki takım arasındaki geçmiş maçların istatistikleriyle dikkat çekiyor. Kocaelispor Fenerbahçe maçı canlı yayın bilgileri belli oldu.

KOCAELİSPOR FENERBAHÇE CANLI İZLE

Kocaelispor Fenerbahçe mücadelesi, Süper Lig’in 20. haftasında futbolseverlerle buluşacak. Karşılaşma, Turka Araç Muayene Kocaeli Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak ve hakem Alper Akarsu tarafından yönetilecek. Ligde namağlup yoluna devam eden Fenerbahçe, bu deplasmanda da serisini sürdürmek için sahaya çıkacak.

Karşılaşma öncesinde sarı-lacivertli ekipte 3 oyuncunun forma giymesi beklenmiyor. Uzun süreli sakatlıklarını atlatan ancak henüz takımla çalışmalara başlamayan Archie Brown ve Levent Mercan kadroda yer almayacak. Ayrıca takımdan ayrılması gündemde olan ve UEFA Avrupa Ligi’nde FCSB maçında ağrıları nedeniyle kadroya alınmayan Jhon Duran’ın da Kocaeli deplasmanında sahada olması beklenmiyor. Mücadele canlı yayın ile ekranlara gelecek.

KOCAELİSPOR - FENERBAHÇE MAÇ KADROSU

Kocaelispor - Fenerbahçe maç kadrosu açıklandı:

Kocaelispor 11: Gökhan, Ahmet, Balogh, Dijksteel, Haidara, Keita, Show, Linetty, Can, Rivas, Petkovic.

Fenerbahçe 11: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Alvarez, Guendouzi, Asensio, Talisca, Musaba, En Nesyri.

KOCAELİSPOR - FENERBAHÇE NEREDE İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Kocaelispor Fenerbahçe maçı Türkiye’de beIN Sports ve TOD TV üzerinden canlı yayınlanacak. beIN Sports kullanıcıları karşılaşmayı uydu yayınıyla izleyebilecek, TOD TV aboneleri ise internet bağlantısı olan her yerden mücadeleyi canlı olarak takip edebilecek.

Karşılaşma yurt dışında da farklı kanallar aracılığıyla ekranlara gelecek. Arjantin’de Disney+ Premium Argentina, Hırvatistan’da Sport Klub 6 HR ve Brezilya’da ESPN 4, Kocaelispor Fenerbahçe maçını canlı yayınlayacak platformlar arasında bulunuyor.

Kocaelispor Fenerbahçe maçını şifresiz veren yabancı kanallar:

Arjantin: Disney+ Premium Argentina

Hırvatistan: Sport Klub 6 HR

Brezilya: ESPN 4

KOCAELİSPOR - FENERBAHÇE İSTATİSTİKLERİ

Fenerbahçe ile Kocaelispor, Süper Lig’de bugüne kadar 41 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 21’ini Fenerbahçe kazanırken, 13 mücadele beraberlikle sonuçlandı. Kocaelispor ise ligde rakibini 7 kez mağlup etti. Sarı-lacivertliler bu karşılaşmalarda 74 gol atarken, Kocaelispor 33 gol kaydetti.

Sezonun ilk yarısında Kadıköy’de oynanan mücadele Fenerbahçe’nin 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı. Kocaeli’de oynanan 20 lig maçında ise Fenerbahçe’nin 8, ev sahibi ekibin 7 galibiyeti bulunuyor ve 5 karşılaşma beraberlikle sona erdi. Bu maçlarda Fenerbahçe 30 gol atarken, kalesinde 24 gol gördü.

KOCAELİSPOR - FENERBAHÇE PUAN DURUMLARI

Fenerbahçe, ligde oynadığı maçlarda henüz mağlubiyet yaşamadan yoluna devam ediyor. Sarı-lacivertliler, son lig maçında sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kalmıştı. Kocaelispor ise evinde oynayacağı bu karşılaşmada güçlü rakibini ağırlayacak.

İki takım arasındaki mücadele, ligdeki mevcut tablo açısından önem taşıyor. Kocaeli’de oynanacak karşılaşma, sezonun ikinci yarısında her iki ekibin alacağı sonuçlar açısından belirleyici maçlardan biri olacak.