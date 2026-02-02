UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi kadro bildirim tarihi 2026! UEFA isim listesi son gün ne zaman?

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi son kadro bildirimi tarihi taraftarlar tarafından merak ediliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde play-off turuna yükselen takımların 3 oyuncu belirleme hakkı bulunuyor. Temsilcimiz Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, Fenerbahçe ise UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna çıkmaya hak kazandı. İki temsilcimiz de belirlenen tarihe kadar 3 futbolcuyu kadrolarına ekleyebilecekler. Taraftarlar tarafından UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi isim listeleri ne zaman teslim edileceği merak ediliyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KADRO BİLDİRİMİ NE ZAMAN 2026

UEFA tarafından açıklanan bilgilere göre Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının tamamlanmasının ardından takımlar en fazla 3 yeni oyuncuyu kadrolarına dahil edebilecekler. Bu eklemelerin en geç 5 Şubat 2026 tarihine kadar gerçekleştirilmesi bekleniyor. 5 veya daha fazla oyuncusunu kaybeden kulüpler ise istisnai olarak ek 1 veya 2 oyuncu daha isim listesine bildirebilecekler. Bu kapsamda Galatasaray'ın en geç 5 Şubat 2026 Perşembe gününe kadar kadro bildirimini UEFA'ya yapması gerekiyor. Ayrıca kaleci konusunda da özel bir madde bulunuyor. A Listesi'nde yer alan kalecilerin 2 tanesinin takımdan ayrılması veya uzun süreli sakatlık yaşaması durumunda, kulüplerin UEFA onayıyla yeni bir kaleci ekleme imkanı da mevcut.

AVRUPA LİGİ KADRO BİLDİRİMİ NE ZAMAN 2026

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde olduğu gibi Avrupa Ligi'nde de kadro bildirimleri en geç 5 Şubat 2026 tarihine kadar bildirilmesi gerekiyor. Temsilcimiz Fenerbahçe'de 3 futbolcuyu Avrupa kadrosuna ekleyebilecek. 5 veya daha fazla oyuncunun takımdan ayrılması ve A listesinde yer alan kalecilerin en az ikisinin uzun süreli sakatlığı yaşanması veya kulüpten ayrılması gibi istisnalar Avrupa Ligi'nde de uygulanıyor.

UEFA İSİM LİSTESİ SON GÜN NE ZAMAN 2026?

UEFA isim listelerinin en geç 5 Şubat 2026 Perşembe gününe kadar bildirilmesi gerekiyor. Süper Lig'de devre arası transfer sezonu ise 6 Şubat 2026 Cuma günü sona erecek. 6 Şubat 2026 Cuma günü Galatasaray veya Fenerbahçe'nin yaptığı transferler Avrupa maçlarında forma giyemeyecekler.