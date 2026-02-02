Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi kadro bildirim tarihi 2026! UEFA isim listesi son gün ne zaman?

UEFA isim listesi ne zaman verilecek, son gün ne zaman soruları taraftarların gündeminde yer alıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Galatasaray ve UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Fenerbahçe lig etabını başarılı bir şekilde tamamlayarak play-off turuna adını yazdırdı. UEFA tarafından açıklanan kurallara göre hem Şampiyonlar Ligi hem de Avrupa Ligi'nde takımların play-off turunda takımlarına 3 oyuncu ekleme hakları bulunuyor. Taraftarlar tarafından UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi kadro bildirimi son tarih ne zaman olduğu araştırılmaya başlandı. UEFA tarafından Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kadro bildirim tarihleri açıklandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi kadro bildirim tarihi 2026! UEFA isim listesi son gün ne zaman?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.02.2026
saat ikonu 17:28
|
GÜNCELLEME:
02.02.2026
saat ikonu 17:28

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi son kadro bildirimi tarihi taraftarlar tarafından merak ediliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde play-off turuna yükselen takımların 3 oyuncu belirleme hakkı bulunuyor. Temsilcimiz Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, Fenerbahçe ise UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna çıkmaya hak kazandı. İki temsilcimiz de belirlenen tarihe kadar 3 futbolcuyu kadrolarına ekleyebilecekler. Taraftarlar tarafından UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi isim listeleri ne zaman teslim edileceği merak ediliyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi kadro bildirim tarihi 2026! UEFA isim listesi son gün ne zaman?

ŞAMPİYONLAR LİGİ KADRO BİLDİRİMİ NE ZAMAN 2026

UEFA tarafından açıklanan bilgilere göre Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının tamamlanmasının ardından takımlar en fazla 3 yeni oyuncuyu kadrolarına dahil edebilecekler. Bu eklemelerin en geç 5 Şubat 2026 tarihine kadar gerçekleştirilmesi bekleniyor. 5 veya daha fazla oyuncusunu kaybeden kulüpler ise istisnai olarak ek 1 veya 2 oyuncu daha isim listesine bildirebilecekler. Bu kapsamda Galatasaray'ın en geç 5 Şubat 2026 Perşembe gününe kadar kadro bildirimini UEFA'ya yapması gerekiyor. Ayrıca kaleci konusunda da özel bir madde bulunuyor. A Listesi'nde yer alan kalecilerin 2 tanesinin takımdan ayrılması veya uzun süreli sakatlık yaşaması durumunda, kulüplerin UEFA onayıyla yeni bir kaleci ekleme imkanı da mevcut.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi kadro bildirim tarihi 2026! UEFA isim listesi son gün ne zaman?

AVRUPA LİGİ KADRO BİLDİRİMİ NE ZAMAN 2026

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde olduğu gibi Avrupa Ligi'nde de kadro bildirimleri en geç 5 Şubat 2026 tarihine kadar bildirilmesi gerekiyor. Temsilcimiz Fenerbahçe'de 3 futbolcuyu Avrupa kadrosuna ekleyebilecek. 5 veya daha fazla oyuncunun takımdan ayrılması ve A listesinde yer alan kalecilerin en az ikisinin uzun süreli sakatlığı yaşanması veya kulüpten ayrılması gibi istisnalar Avrupa Ligi'nde de uygulanıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi kadro bildirim tarihi 2026! UEFA isim listesi son gün ne zaman?

UEFA İSİM LİSTESİ SON GÜN NE ZAMAN 2026?

UEFA isim listelerinin en geç 5 Şubat 2026 Perşembe gününe kadar bildirilmesi gerekiyor. Süper Lig'de devre arası transfer sezonu ise 6 Şubat 2026 Cuma günü sona erecek. 6 Şubat 2026 Cuma günü Galatasaray veya Fenerbahçe'nin yaptığı transferler Avrupa maçlarında forma giyemeyecekler.

ETİKETLER
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.