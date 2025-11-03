Özel güvenlik görevlisi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 117. dönem ÖGG sınav sonucu

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından 117. dönem Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavı 19 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirildi. Sınavın gerçekleştirilmesinin ardından adayların gözü sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi.

Adaylar tarafından özel güvenlik görevlisi sonuçları ne zaman açıklanacağı merak ediliyor.

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2025?

EGM tarafından açıklanan bilgilere göre ÖGG sınav sonuçları 7 Kasım 2025 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından 10-12 Kasım 2025 tarihleri arasında sonuçlara itiraz edebilecek. Yazılı sınav itiraz sonuçları ise 13 Kasım 2025 tarihinde açıklanacak.

ÖGG SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR, NEREDEN BAKILIR 2025?

ÖGG sınav sonuçlarına adaylar EGM'nin resmi internet sitesi aracılığıyla öğrenebilecekler. T.C. Kimlik numarası ve güvenlik kodu ile sisteme giriş yaparak sonuç ekranını görüntüleyecekler.

118. DÖNEM ÖGG SINAVI NE ZAMAN?

EGM'nin resmi internet sitesinde yayımlanan 2025 yılı sınav takviminde yer alan bilgilere göre Özel Güvenlik 118. Temel Eğitim ve 94. Yenileme Eğitim Sınavı, 14 Aralık 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek.